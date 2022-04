Coez in concerto a Roncade Treviso: scaletta

Coez continua a girare l’Italia col suo Volare Tour, che fa tappa a Roncade Treviso: scopriamo la scaletta del concerto.

Il Volare Tour di Coez arriva alla sua quarta tappa, dopo i concerti di Milano e Brescia. Tra piccoli club e palazzetti, il cantante sta portando in giro per l’Italia la sua musica e in particolare il suo ultimo CD, dal titolo Volare, un grandissimo successo come gli album precedenti. Dopo quindi le due date milanesi, Coez fa tappa a Roncade, in provincia di Treviso, prima di tornare a Brescia, dirigersi a Padova e sbarcare finalmente nella sua Roma, con tre attesissime date tra il 19 e il 21 aprile. Andiamo dunque a scoprire la scaletta del concerto di Coez a Roncade.

Coez, la scaletta del concerto a Roncade Treviso

Mercoledì 13 aprile Coez sarà protagonista di un concerto al New Age di Roncade, in provincia di Treviso. Un concerto attesissimo, sold out come tantissimi altri di questo Volare tour. Coez si esibirà in tantissimi pezzi della sua consistente discografia, ci saranno chiaramente i brani del suo nuovo CD, Volare, da Wu-Tang e Come nelle canzoni e Occhi rossi, fino a canzoni più vecchie come Lontana da me, Faccio un casino o Le luci della città. La scaletta del concerto di Roncade dovrebbe essere quella proposta per le ultime due date milanesi, con eventuali piccole modifiche che variano di serata in serata:

Wu-Tang

Fra le nuvole

Flow Easy

Le luci della città

Ol’ Dirty

Occhiali scuri

Sesso e droga

Jet

Come nelle canzoni

Cerchi con il fumo

Crack

Faccio un casino

Bomba a mano

Occhi rossi

E yo mamma

Margherita

Domenica

Niente che non va

Le parole più grandi

Ali sporche

Lontana da me

È sempre bello

La musica non c’è

Faccia da rapina

