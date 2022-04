Subsonica in concerto a Milano: scaletta

I Subsonica continuano il proprio tour e fanno tappa a Milano: scopriamo la scaletta del concerto della band.

Continua il microchip temporale dei Subsonica che, partito dalla casa della band, ovvero Torino, ha fatto tappa a Firenze e Roma dopo i tre concerti piemontesi e ora è pronto a sbarcare a Milano, con due appuntamenti previsti per il 12 e 13 aprile all’Alcatraz di Milano. Sono passati ormai più di due anni dall’uscita di Microchip temporale, album in cui i Subsonica hanno unito le forze con alcuni dei più importanti esponenti della scena musicale attuale per riproporre in nuove vesti i brani dell’album Microchip emozionale, uscito ben venti anni prima e che ha lanciato di fatto la band torinese. Andiamo a vedere dunque la scaletta prevista per i concerti dei Subsonica a Milano.

Subsonica, la scaletta dei concerti a Milano

I Subsonica sono giunti quindi alla quarta tappa del loro tour in giro per l’Italia. Prima tre date a Torino, dove chiaramente la band gioca in casa e dove si colloca lo zoccolo duro dei loro seguaci. Poi Firenze e quindi due tappe a Roma, l’8 e 9 aprile, in una città che accoglie sempre calorosamente la band torinese. Ora per i Subsonica è arrivato il momento di essere protagonisti a Milano, nella cornice dell’Alcatraz, uno dei club storici della musica italiana.

Tra vecchi successi e canzoni più recenti, ecco la scaletta prevista per i concerti a Milano dei Subsonica il 12 e 13 aprile 2022:

Ali scure

Istantanee

Colpo di pistola

Perfezione

Liberi tutti

Il cielo su Torino

Numero uno

Aspettando il Sole

Sonde

Io non sono razzista ma…

Aurora sogna

Depre

Lasciati

Albe meccaniche

Discolabirinto

Il centro della fiamma

Il mio DJ

Veleno

Il diluvio

Lazzaro

Punto critico

Strade

Tutti i miei sbagli

