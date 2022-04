Frah Quintale in concerto a Padova: scaletta

Prosegue il tour di Frah Quintale, che fa tappa per due serate a Padova: scopriamo la scaletta dei concerti.

Lo Spring Tour 2022 di Frah Quintale entra nella seconda metà del suo percorso. Dopo Milano, Torino, Napoli, Bari e Firenze, il cantante bresciano fa ritorno al nord, per esibirsi in due serate a Padova. Giovedì 14 e venerdì 15 aprile Frah Quintale sarà protagonista di due concerti all’Hall di Padova, prima poi delle ultime due tappe del tour, due doppi appuntamenti a Bologna e Roma. Il cantante farà poi ritorno sulle scene in estate e nel summer tour farà tappa nuovamente anche a Padova, per il terzo concerto in pochi mesi nella città veneta. Andiamo dunque a scoprire la scaletta dei due concerti che Frah Quintale farà a Padova.

Frah Quintale, la scaletta dei concerti a Padova

Giunti ormai a un passo dalla conclusione del tour, conosciamo bene la scaletta dei concerti di Frah Quintale. Anche per le due date di Padova, lo schema dovrebbe essere quello proposto nelle precedenti date di Milano, Torino, Bari e Firenze. Ci saranno quindi le canzoni degli ultimi due album di Frah Quintale, ovvero Banzai lato blu e lato arancio, ma anche brani più vecchi, come Colpa del vino e 8 miliardi di persone. C’è attesa per capire se ci saranno alcuni ospiti ad arricchire i due concerti di Frah Quintale, come ad esempio Giorgio Poi, con cui il cantante potrebbe eseguire la fortunata Missili. In attesa di scoprirlo, ecco la scaletta per i due concerti a Padova:

8 miliardi di persone

Si può darsi

Lambada

Buio anche di giorno

Contento

Le cose sbagliate

Cardio

Gabbiani

Missili

Hai visto mai

Floppino

Colpa del vino

Gravità

Accattone/Stupefacente

Due ali

Sempre bene

64 bars

Le sigarette

Amarena

Se avessi saputo

Farmacia

Cratere

Nei treni la notte

Sì, ah

