Rkomi in concerto a Trezzo D’Adda Milano: scaletta

Rkomi fa tappa con il suo tour a Trezzo d’Adda: scopriamo la scaletta delle canzoni che canterà il rapper milanese.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Rkomi è pronto anche a essere protagonista col suo tour nei club d’Italia, prima di quello che lo vedrà protagonista in estate. Sarà un periodo molto intenso per il rapper milanese, pronto finalmente a suonare dal vivo le tracce del suo ultimo album, Taxi Driver, un successo incredibile che lo ha definitivamente consacrato tra i migliori esponenti della scena musicale attuale. Quella al Live club di Trezzo d’Adda, in provincia di Milano, sarà la data zero del club tour di Taxi Driver. Un tour che andrà avanti per tutto aprile e maggio ed è già quasi completamente sold out. Andiamo a vedere dunque la probabile scaletta del concerto.

Rkomi, la scaletta del concerto a Trezzo d’Adda

Essendo la prima tappa del tour, non è ancora stata resa nota la scaletta delle canzoni e non abbiamo alcun precedente su cui basarci. Possiamo comunque farci un’idea della possibile scaletta andando a vedere quella del concerto che il rapper ha fatto nel 2021 a Prato, l’unico in cui erano presenti anche le canzoni di Taxi Driver.

In aggiunta, sicuramente ci saranno anche le canzoni della versione estesa di Taxi Driver, come il singolo sanremese Insuperabile. Questa comunque la scaletta del 2021, che dovrebbe rispecchiare anche quella dell’imminente tour:

Partire da te

Boogie Nights / Business Class

Luna Piena

Mai più

Cose che capitano

Vuoi una mano

Apnea

Mare che non sei

Diecimilavoci

Blu part. II / Blu

Dove gli occhi non arrivano

Solletico / Novità

Acqua calda e limone

Ridere di te

Cancelli di mezzanotte

Cuore Dollari (64 bars)

10 ragazze

Ossigeno

Paradiso vs. Inferno

Visti dall’alto

Taxi Driver

Nuovo Range

Milano bachata

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI