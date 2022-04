Tommaso Paradiso in concerto: tour estivo 2022 date e prezzi biglietti

Tommaso Paradiso sarà protagonista di un tour estivo in giro per l’Italia: scopriamo le date e come acquistare i biglietti.

Ha preso da poco il via il primo tour ufficiale della sua nuova avventura da solista di Tommaso Paradiso. Un evento a lungo atteso, che ha fatto seguito all’uscita del primo album in solitaria del cantante romano, dal titolo Space Cowboy. Dopo l’addio ai Thegiornalisti, Tommaso Paradiso sta tentando la via della carriera da solista e sta portando in giro per l’Italia sia le nuove canzoni del suo nuovo album, che i grandi successi realizzati con i Thegiornalisti. Anche quest’estate, l’artista sarà protagonista di un ricco tour in giro per l’Italia: vediamo le date e comprare i biglietti.

Tommaso Paradiso: le date del tour estivo

Il Tommy summer tour prenderà il via il 10 luglio, da Brescia, per concludersi il 20 agosto a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. In mezzo 13 date, concentrate soprattutto su località estive, che faranno da completamento al tour primaverile ora in atto. I biglietti per assistere ai vari concerti saranno messi in vendita a partire dalle ore 12:00 di venerdì 15 aprile e saranno acquistabili tramite il circuito di TicketOne o tramite i punti vendita autorizzati.

Ecco nel dettaglio il calendario del tour estivo di Tommaso Paradiso:

10 luglio: Arena campo marte – Brescia

13 luglio: Ferrara summer festival – Ferrara

18 luglio: Marostica summer festival – Marostica (VI)

23 luglio: No borders music festival – Tarvisio (UD)

27 luglio: Villa bertelli – Forte dei Marmi (LU)

28 luglio: Parco centrale – Follonica (GR)

30 luglio: Shock wave festival – Francavilla al mare (CH)

3 agosto: Costa dei trulli lmf – Monopoli (BA)

21 agosto: Melodye music fest – Marina di ginosa (TA)

26 agosto: Teatro antico – Taormina (ME)

27 agosto: Teatro della valle dei templi – Agrigento

30 agosto: San B. Sound – San Benedetto del Tronto (AP)

