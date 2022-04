A Ultima Fermata Marco e Valentina dovevano scegliere se restare insieme o lasciarsi a causa di un rapporto in crisi: spunta telefonata della ex

Marco e Valentina a Ultima Fermata sono una coppia tra le più giovani che si sono presentate per partecipare al programma condotto da Simona Ventura. Una storia la loro in apparenza comune, due ragazzi che dopo un colpo di fulmine decidono di andare a convivere per conoscersi meglio e alimentare quella passione nata un po’ per caso, un po’ per attrazione. Non è sempre però un percorso in discesa, ci sono diversi ostacoli da affrontare come differenze caratteriali e la poca voglia di impegnarsi.

Sono proprio questi ultimi i due problemi principali che hanno portato ad una crisi profonda tra Marco e Valentina che a Ultima Fermata hanno messo alla prova la loro relazione. Riviviamo l’intenso percorso dei ragazzi fino alla scelta finale prima di scoprire cosa è successo dopo la puntata tra Valentina e Marco.

Valentina, Marco e la ex

Marco e Valentina ad Ultima Fermata hanno deciso di partecipare di comune accordo. Lei, secondo il fidanzato, è pesante, possessiva, inutilmente gelosa e lo soffoca nei suoi spazi di vita quotidiana. Lei si definisce inquilina in casa del suo uomo, trova il fidanzato immaturo e vuole il matrimonio. Valentina nel suo percorso nel programma condotto da Simona Ventura è rimasta basita quando non solo ha ascoltato tutte le critiche che il fidanzato ha mosso nei suoi confronti, non solo quando ha detto davanti alle telecamere che lei guadagna meno di lui, c’è stata scoperta ancora più grave secondo il suo giudizio.

Quando Marco e Valentina prima di Ultima Fermata erano in crisi e si sono presi una pausa di riflessione, l’ex fidanzata di lui lo ha contattato utilizzando delle frasi non proprio dolci nei confronti dell’attuale fidanzata di Marco. Una volta ascoltate queste parole, Valentina interrompe subito la sua avventura nel programma di Canale 5 e con un videomessaggio annuncia al suo fidanzato che ha 24 ore di tempo per rispondere alla sua principale domanda: ma tu mi ami?

Ultima Fermata Valentina e Marco si sono lasciati dopo?

Marco a Ultima Fermata decide di affrontare Valentina iniziando il confronto sulla scelta finale con queste parole: Questo percorso mi è servito per rimanere da solo con me stesso. Ho parlato di te ma poi mi sono concentrato su me. Ho pensato a tante cose perché ho sempre quel senso di non star bene con le paure che mi porto dietro e quel malessere (Marco ha perso suo padre e suo fratello quando era piccolo ndr).

Tu hai chiesto se io sono innamorato di te o ti voglio bene. Io sono innamorato di te però non voglio più fare un passo indietro, io voglio stare bene anche con me stesso, voglio essere io al 100% come sono stato qua. Tu di che cosa sei innamorata di me?

Valentina alla scelta finale di Ultima Fermata risponde subito a tono al suo fidanzato: Mi sono innamorata della tua persona. Io non ti ho mai chiesto di rinunciare a niente di quello che sei tu, ma la mia domanda è mi ami? Ho bisogno dopo tre anni di convivenza di avere qualcosa in più (ndr il matrimonio). Marco si altera e risponde stizzito: Non mi hai mai chiesto il mio malessere. Non ti fidi di me. Se sono sincero e diretto con te mi si ritorce contro. Non ti devi più paragonare a mia madre. Se non ho foto con te su Instagram non significa che non ti amo. Se parlo del tuo stipendio è perché mi chiedi cosa spendo io. Voglio fare la mia vita e sentirmi me stesso. Tu non vuoi ascoltare la tua gelosia diventa pesante.

Valentina replica senza esitare: Io sono infelice. Quando andiamo avanti con la relazione e facciamo qualcosa? Tu non fai niente per me. Ti rendi conto che hai 38 anni? Non posso amare una persona che non mi dà niente. Tu non pensi che a una donna piaccia sposarsi, pensavo venissi qui con una proposta di matrimonio. Marco sembra convinto a lasciare Valentina infatti tuona: Sono stanco del tuo vittimismo chiudiamola qui. Poi però ritratta subito e propone: Facciamo un passo insieme.

Valentina è d’accordo però ad una condizione: Io ti do un tempo. Dimostra, questa volta o mi perdi non sono più quella di prima. Il tempo può essere anche un mese. Alla fine i due si ricongiungono ed escono insieme dal programma condotto da Simona Ventura. Valentina e Marco dopo Ultima Fermata stanno ancora insieme? Quello che è successo dopo è che come visto i due si sono dati del tempo, ma non troppo, per far fare un salto di qualità alla loro relazione. E la ex di lui non c’entra niente.

