Coez in concerto a Padova: scaletta

Dopo il secondo concerto a Brescia, Coez fa tappa a Padova col suo Volare Tour 2022: la scaletta del concerto.

Non si ferma il Volare Tour di Coez, che venerdì 15 aprile 2022 fa tappa al Gran Teatro Geox di Padova. Dopo la prima data del 2 aprile a Brescia, il cantante si è subito a Milano, Roncade e nuovamente a Brescia e ora è pronto a incendiare Padova, prima di approdare nella sua Roma per tre attesissime date che costituiscono sicuramente uno dei centri nevralgici di questo tour. Un tour che unisce due diversi programmi, che il cantante ha dovuto accorpare a causa del Covid-19: un primo tour in piccoli club per omaggiare i primi locali che gli hanno dato la possibilità di esibirsi e un secondo in club più grandi, location molto diffuse della musica di oggi. Coez fa quindi tappa a Padova: scopriamo dunque la scaletta per il concerto.

Coez, la scaletta del concerto a Padova

Dopo diversi concerti, conosciamo ormai bene la scaletta del Volare Tour di Coez. Anche per la data di Padova, lo scenario non dovrebbe cambiare, con i brani dell’ultimo Cd del cantante, Volare, a dominare la scena, ma anche canzoni più datate come Ali sporche e Lontana da me e ovviamente i grandissimi successi come La musica non c’è. Tanti brani a comporre una scaletta di assoluto livello per uno dei tour più seguiti di questa primavera, eccola nel dettaglio:

Wu-Tang

Fra le nuvole

Flow Easy

Le luci della città

Ol’ Dirty

Occhiali scuri

Sesso e droga

Jet

Come nelle canzoni

Cerchi con il fumo

Crack

Faccio un casino

Bomba a mano

Occhi rossi

E yo mamma

Margherita

Domenica

Niente che non va

Le parole più grandi

Ali sporche

Lontana da me

È sempre bello

La musica non c’è

Faccia da rapina

