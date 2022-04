Scopriamo chi è stato eliminato all’Isola dei Famosi 2022 nella puntata del 14 aprile. Litigi e un abbandono per motivi fisici in una serata complicata

Ottavo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2022. Nella puntata del 14 aprile numerosi scontri tra concorrenti, un abbandono inaspettato e un’eliminazione sorprendente. Gustavo Rodriguez perde il televoto con Nicolas Vaporidis e Nick ed è costretto a trasferirsi a Playa Sgamada per cercare nuovamente di rientrare in gioco. Scopriamo chi è stato eliminato e cosa è successo nella puntata dell’Isola dei Famosi del 14 aprile.

Isola dei famosi 2022: chi è stato eliminato 14 aprile e percentuali

Prima di iniziare la puntata, è stato annunciato l’abbandono di Jovana Djordjevic dopo soli tre giorni in Playa Accoppiada. La modella ha trascorso tutto il suo percorso in Playa Sgamada fino a lunedì 11 quando è riuscita, grazie al televoto, ad entrare realmente in gioco e unirsi al gruppo nella Palapa. Un’esperienza che però è durata pochissimo perché a sorpresa ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi 2022 per motivi fisici.

Successivamente è stato reso noto il responso del televoto tra Nicolas Vaporidis, Nick dei Cugini di Campagna e Gustavo Rodriguez. Il primo a salvarsi è stato Nick, mentre tra Gustavo e Nicolas a vincere è stato l’attore che così è rimasto in gara. Per Gustavo invece il trasferimento in Playa Sgamada e il bacio di giuda dato a Guendalina che così ha ricevuto una nomination.

In Playa Sgamada Clemente Russo ha deciso di rinunciare all’immunità e di andare in nomination pur di rivedere la moglie Laura Maddaloni. Con lui al televoto Floriana e Lory Del Santo, mentre Marco Cucolo ha conquistato l’immunità grazie ad un fortunato sorteggio. Il televoto flash ha deciso chi è l’eliminato nella puntata del 14 aprile dell’Isola dei Famosi. Ad essere eliminata ieri sera è stata Floriana Secondi che ha ottenuto solo il 23% dei voti. Grande affermazione di Clemente Russo che conquista il 48% delle preferenze, mentre Lory Del Santo si ferma al 29% quanto basta per restare in gioco.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI