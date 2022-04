Sotto il cielo delle Hawaii: trama e cast

By

Sotto il cielo delle Hawaii è una commedia sentimentale con Bradley Cooper ed Emma Stone, girata nel 2015 e ambientata nel magico scenario delle Hawaii.

Una commedia sentimentale dall’ambientazione esotica e dalla sottotrama politico-spionistica-militare: uno strano mix, quello dell’ultimo film di Cameron Crowe (Non per soldi… ma per amore, Jerry Maguire, Vanilla Sky), che si affida soprattutto a un cast di grandi nomi di Hollywood. Vediamo insieme la trama di Sotto il cielo delle Hawaii.

Sotto il cielo delle Hawaii: la trama del film

Brian Gilcrest, ex-ufficiale dell’aviazione statunitense, lavora ora come appaltatore del Dipartimento della Difesa. A causa di una crisi con la Cina, viene inviato alle Hawaii per curare il progetto di lancio di un satellite, a cui collabora anche l’investitore privato Carson Welch.

Il compito di Brian è quello di assicurarsi la benedizione della comunità locale al progetto del governo, e per fare questo deve collaborare fianco a fianco con il capitano dell’aeronautica Allison Ng. Ma, al tempo stesso, il protagonista incontrerà sull’isola anche Tracy, l’unico vero amore della sua vita, che l’ha abbandonato per farsi una vita con un altro uomo.

Sotto il cielo delle Hawaii: il cast del film

La principale attrazione della pellicola diretta da Cameron Crowe nel 2015 è senza dubbio il terzetto di interpreti principali, attorno a cui si sviluppano le vicende romantiche del film: a quel tempo, Bradley Cooper era già un attore sulla cresta dell’onda, grazie a film come Il lato positivo e American Sniper, mentre Emma Stone veniva dal successo di Birdman, mentre Rachel McAdams aveva preso parte a film come Sherlock Holmes – Gioco di ombre e La spia – A Most Wanted Man.

BRADLEY COOPER – Brian Gilcrest

EMMA STONE – Capitano Allison Ng

RACHEL MCADAMS – Tracy Woodside

JOHN KRASINSKI – John “Woody” Woodside

DANNY MCBRIDE – Colonnello Lacy

BILL MURRAY – Carson Welch

ALEC BALDWIN – Generale Dixon

BILL CAMP – Bob Largent

DANIEL ROSE RUSSELL – Grace

MICHAEL CHERNUS – Roy

EDI GATHEGI – tenente colonnello Curtis

IVANA MILICEVIC – biografa di Carson

