A Verissimo Roberta Morise rivela i dettagli sulla sua esclusione dalla conduzione de I Fatti Vostri. Ci sono rimasta malissimo

Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di sabato 16 aprile ha intervistato anche Roberta Morise. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2022 sul finale della chiacchierata con la conduttrice, visibilmente provata, ha rivelato il perché è stata fatta fuori dalla conduzione de I Fatti Vostri. “Ci sono rimasta malissimo” ha esordito la showgirl.

Nel salotto del programma pomeridiano della Toffanin, l’intervista all’ex professoressa dell’Eredità è iniziata con una clip strappalacrime. I telespettatori hanno potuto ammirare una giovane Roberta ai suoi esordi a Miss Italia, ad un passo dal podio non è riuscita a vedere la vittoria. Quell’anno la kermesse di Mirigliani le ha però permesso di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e di iniziare così la sua lunga carriera ricca di successi e soddisfazioni. Dopo una lunga gavetta tra tv locali e radio, sbarca a L’Eredità da professoressa per poi passare ad essere uno dei volti più amati de I Migliori Anni. È questo il periodo in cui intreccia una lunga relazione con il suo storico fidanzato Carlo Conti.

Roberta Morise spiega perché è stata fatta fuori da I Fatti Vostri

Roberta Morise, nella sua intervista a Verissimo, si è aperta con Silvia Toffanin anche sulle sue relazioni sentimentali. Probabilmente per rispetto non ha citato esplicitamente il conduttore di Tale e Quale ma ha spiegato che ha ha deciso di non avere figli perché memore della sua meravigliosa famiglia avrebbe voluto una relazione solida prima di mettere al mondo una nuova vita. L’ex naufraga ha così scherzato sulla possibilità di avere dei figli con il suo nuovo fidanzato Giulio. Non ci sono state solo risate nell’intervista di Roberta Morise con Silvia Toffanin.

A Verissimo la showgirl di origini calabresi ha raccontato la tragica scomparsa del suo papà tanto amato e delle ripercussioni che la sua morte ha portato all’interno della sua famiglia matriarcale. Suo padre si è spento a causa di un incidente in bici nel 2004 e da quel giorno la sua vita, quella di sua mamma e di sua sorella è cambiata portando dentro un dolore che non potrà mai essere lenito. Qui è stato il momento del passaggio dalla vita privata a quella professionale.

L’ex naufraga ha parlato della sua esperienza breve ma intensa all’Isola dei Famosi 2022 dove ha perso 6 kg. Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di sabato 16 aprile ha colto l’occasione per porre alla showgirl una domanda sul perché ha lasciato all’improvviso il programma di Raidue i Fatti Vostri. C’entra Magalli? Assolutamente no. Roberta Morise ha rivelato che dopo aver condotto il programma durante la pandemia nonostante le paure di un virus all’epoca sconosciuto da combattere ha ricevuto una telefonata che le annunciava di non far più parte del cast.

La comunicazione è arrivata senza un reale preavviso e senza una vera motivazione “una telefonata di bugie” l’ha definita la Morise a Verissimo ammettendo di essere rimasta malissimo per essere stata fatta fuori dal programma I Fatti Vostri perché una vera e propria palestra dopo tanti anni di gavetta. Alla fine ha salutato Silvia Toffanin con parole importanti nei confronti di Giancarlo Magalli con cui andava d’accordissimo.

