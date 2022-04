Verissimo, Vladimir Luxuria in lacrime “non ho potuto farlo”

A Verissimo tra gli ospiti del 16 aprile Vladimir Luxuria in lacrime racconta quando non ha potuto adottare un bambino in Monzabico

Silvia Toffanin anche di sabato santo non si è fermata con la messa in onda di Verissimo, in palinsesto durante le feste pasquali. Tra gli ospiti del programma questo 16 aprile anche a Vladimir Luxuria oggi opinionista dell’isola dei famosi 2022 insieme a Nicola Savino. La donna nel corso dell’intervista, toccante e ricca di rivelazioni, è scoppiata in lacrime raccontando un episodio legato al suo passato che l’ha segnata. Il volto tv ha parlato della sua carriera e della sua vita privata. In particolare la redazione del programma le ha mostrato un emozionante servizio che ha ripercorso la sua esperienza in Honduras.

Vladimir Luxuria ha vinto l’Isola dei famosi nel 2008, in particolare la sesta edizione del programma. Seconda classifica di quella fortunata stagione Belen Rodriguez che inizio così la sua carriera di successo in tv. Quell’anno Luxuria decise di devolvere l’intera cifra vinta pari a 200mila euro all’Unicef, l’associazione no profit che mira a tutelare i diritti dei bambini.

All’epoca della vittoria all’Isola del 2008 scelse di tendere una mano per i minori in difficoltà perché sapeva che la legge non le permetteva di adottare bambini. Una clip che a Verissimo nella puntata del 16 aprile le ha dato modo di poter parlare in lacrime di quell’episodio che l’ha segnata in Monzabico.

Verissimo 16 aprile: Vladimir Luxuria in lacrime

A Silvia Toffanin in Vladimir Luxuria hai iniziato a raccontare della suo viaggio in Africa per l’Unicef. Durante l’intervista a Verissimo nella puntata del 16 aprile fa un salto nel passato. A marzo del 2009 è stata in missione in Mozambico per vivere e raccontare la tragedia della pandemia di Aids che colpiva il 16% della popolazione locale.

Non aveva mai avuto prima di questo episodio che vi stiamo per raccontare quel desiderio di maternità nella vita arriva. Durante quei giorni formativi in Monzabico inizia a spiegare Vladimir Luxuria a Silvia Toffanin commossa ha trascorso molto tempo con un bambino in particolare. Il piccolo si dava tanto da fare per sembrare perfetto ai suoi occhi e solo alla fine della missione in Africa ha capito il perché.

Vladimir Luxuria scoppia in lacrime a Verissimo quando ricorda la tristezza negli occhi di quel bambino che la vedeva andar via senza fare ritorno. Sognava di essere adottato da lei. È in questo frangente che l’opinionista dell’Isola dei famosi ha sentito il desiderio di maternità per la prima volta. Non ha potuto adottarlo perché la legge non lo permette e consapevolezza l’ha segnata. Toccanti le belle parole di Silvia Toffanin nel salutarla, per la conduttrice da sempre una lezione di vita ad ogni intervista.

