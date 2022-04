Gli eredi della terra: quante puntate sono, trama e cast

Gli eredi della terra è la nuova serie d’ambientazione medievale di Canale 5, sequel della fortunata La cattedrale del mare. Ecco tutte le informazioni per seguirla al meglio.

Debutta stasera, domenica 17 aprile, la nuova serie di Canale 5, attesissimo sequel de La cattedrale del mare, anch’essa ripresa da un romanzo di Ildefonso Falcones e ambientata nuovamente nella Barcellona medievale. Ecco tutte le informazioni principali.

Gli eredi della terra: quante puntate sono e dove vederle

Gli eredi della terra sarà trasmessa a partire da domenica 17 aprile alle 21.20 su Canale 5 e in streaming e on demand su Mediaset Play Infinity.

In tutto, la miniserie spagnola durerà in tutto 8 puntate, tutte in onda la domenica sera in tre appuntamenti complessivi: le due successive trasmissioni saranno quindi il 24 aprile e il 1° maggio.

Gli eredi della terra: la trama della serie

Ci troviamo nella Barcellona del 1387, per le cui strade si aggira il dodicenne Hugo Llor, un ragazzo orfano e di umili origini che sogna di diventare un artigiano navale. Per sua fortuna, Hugo s’imbatterà nell’anziano Arnau Estanyol (che conosciamo per essere stato il protagonista della precedente serie La cattedrale del mare), che diventerà il suo mentore.

Gli eredi della terra: il cast della serie

Essendo ambientato diversi anni dopo la prima serie, Gli eredi della terra presenta un cast completamente rinnovato, anche se talvolta possono apparire alcune vecchie conoscenze degli spettatori (come ad esempio Arnau Estanyol, sempre interpretato da Aitor Luna). Ecco l’elenco completo degli interpreti della serie.

YON GONZALEZ – Hugo Llor

RODOLFO SANCHO – Bernat Estanyol

MERCEDES LEON – Barcha

JAVIER IGLESIAS – Baraka

ELENA RIVERA – Catarina Llor

MICHELLE JENNER – Mar Estanyol

DAVID SOLANS – Hugo Llor bambino

ARIA BEDMAR – Mercé

JOAN CARLES BESTARD – Cuber de Sitges

AITOR LUNA – Arnau Estanyol

MANUEL SANS – Mateo

PEDRO CASABLANC – Galcerán Destorrent

NATALIA SANCHEZ – Marta Destorrent

MARIA RODRIGUEZ SOTO – Regina

GABRIELA ANDRADA – Dolça

ANNA MOLINER – Margarida Puig

