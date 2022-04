Quando torna Uomini e Donne: l’annuncio di Mediaset

È Pasqua per tutti, anche per Maria De Filippi e tutto il cast di Uomini e Donne. Il programma non andrà in onda per alcuni giorni ed ecco quando torna.

Scopriamo quando potremo ritornare nello studio di Uomini e Donne. Mediaset ha annunciato data e orario in cui il programma condotto da Maria De Filippi tornerà ad allietare i pomeriggi di milioni di spettatori.

Uomini e Donne quando torna in onda

Uomini e Donne in pausa per due giorni, ovvero Pasqua e Pasquetta, domenica 17 e lunedì 18 aprile 2022, per essere precisi. Mediaset ha annunciato che l’amato programma tornerà regolarmente in onda martedì 19 aprile alle ore 14.45. Dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione effettuata lo scorso 9 aprile. Vediamo alcune anticipazioni sul nuovo appuntamento, che riguarderà il trono over.

Si continuerà a tacere sul fronte Gemma. Che possano avverarsi le voci che circolano su una sua sostituzione? Al centro dell’attenzione ci sarà Ida Platano, che molti ritengono possa essere la principale indiziata per prendere il posto della Galgani.

La dama continuerà a relazionarsi con Riccardo, il che lascerà perplessi molti in studio. Dopo la scorsa puntata pare ci sia stato un confronto tra i due, che li ha avvicinati molto. In puntata vedremo inoltre un Guarnieri alquanto confuso, il che pare riempirà di gioia la Platano. Per questa sua felicità si ritroverà al centro delle frecciate di Tina, che l’accuserà di provare ancora qualcosa per il suo ex.

Gloria metterà bocca nella vicenda, sostenendo d’essere interessata a Riccardo. Ha però intenzione di andarci molto piano, dal momento che teme di soffrire, vedendolo molto indeciso. Andrà avanti anche la frequentazione tra Diego e Aneta. Le cose sembrano andare molto bene ma non è escluso che possano esserci anche degli interventi duri da parte di Armando. Alessandro, invece, sta conoscendo due donne. Con una le cose non andranno per il meglio e per questo la frequentazione sarà interrotta. Con un’altra, invece, tutto sembrerà andare per il meglio.

