Chi è Tosca Donati: vita privata e canzoni

Tosca Donati: scopriamo tutto sulla cantante, dai dettagli della sua vita privata fino alle sue canzoni più famose.

Tra gli ospiti della puntata di martedì 19 aprile di Oggi è un altro giorno c’è la cantante Tosca Donati. Andiamo alla scoperta di qualcosa in più su di lei: sulla sua carriera e le canzoni più famose e sulla sua vita privata.

Chi è Tosca Donati

Tiziana Tosca Donati, conosciuta meglio solo come Tosca, nasce a Roma nell’agosto 1967. Il suo esordio nel mondo della musica arriva nel 1992, con la pubblicazione dell’album Tosca, ma la fama arriva nel 1996, quando la donna vince il Festival di Sanremo in coppia con Ron con la canzone Vorrei incontrarti fra cent’anni, uno dei brani più celebri della tradizione musicale italiana.

Nel corso della sua carriera, Tosca ha realizzato dieci album in studio e ha collaborato con alcuni dei più importanti esponenti della storia della musica italiana, come Lucio Dalla in Rispondimi, Renato Zero in Inventi e Riccardo Cocciante in L’amore esiste ancora. Un’altra tappa fondamentale della sua carriera è sicuramente rappresentata dal cartone animato Anastasia, dove la cantante presta la sua voce alla giovane principessa russa e realizza la colonna sonora della pellicola, entrando nell’immaginario collettivo soprattutto con il brano Il mio inizio sei tu in coppia con Fiorello.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la cantante da molti anni è legata all’attore e doppiatore Massimo Venturiello. I due non sono sposati, ma vivono insieme da tanti anni e a quanto pare non hanno mai avuto figli. Massimo è un uomo di cinema, il cui esordio risale al 1987, sotto la direzione di un grande mito del cinema come Ettore Scola. Tosca e il suo compagno Massimo oggi vivono con tutta probabilità a Roma, città originaria della donna.

