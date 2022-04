Under the Skin: trama e cast

Under the Skin è un film del 2013 di Jonathan Glazer, celebre soprattutto per la performance attoriale di Scarlett Johansson. Scopriamo insieme trama e cast.

Un film di fantascienza sicuramente poco convenzionale, quello diretto da Jonahan Glazer (Sexy Beast, Birth – Io sono Sean), che mescola tematiche filosofiche con un cinema di forte fisicità e sensualità, e ovvie venature thriller.

Under the skin: la trama del film

Una donna si aggira seducendo vari uomini, che poi vengono da lei imprigionati in uno spazio onirico e trasformati in carburante per dei macchinari alieni. La donna, che si fa chiamare Laura, viene infatti da un altro pianeta e ha assunto forma umana per portare avanti la propria missione, con l’aiuto di un altro alieno mascherato da motociclista.

Le cose cambiano quando incontra un ragazzo affetto da neurofibromatosi, e quindi dall’aspetto deforme e rifiutato da tutti: Laura viene meno alla sua missione e lo risparmia, accorgendosi di stare iniziando a sviluppare emozioni umane. La scoperta del sesso è per lei sconvolgente, e arriva addirittura a scappare in una foresta, dove però viene aggredita da un uomo che cerca di violentarla.

L’aggressore le strappa di dosso i vestiti ma, nella colluttazione, anche la pelle umana, rivelando la vera natura dell’alieno. Spaventato, l’uomo le dà fuoco, uccidendola. Ma siccome Laura era in collegamento telepatico con il motociclista, adesso anche lui sta iniziando a provare le stesse emozioni umane della sua compagna.

Under the skin: il cast del film

Under the skin è un film che si basa essenzialmente sulla sua protagonista Scarlett Johansson, star di Hollywood e unico volto noto del cast della pellicola di Jonathan Glazer.

SCARLETT JOHNASSON – Laura

JEREMY MCWILLIAMS – motocicilista

ADAM PEARSON – ragazzo deforme

PAUL BRANNIGAN – Andrew

JESSICA MANCE – donna morta all’inizio del film

JOE SZULA – seconda vittima

