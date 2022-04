Anticipazioni Amici 21 serale eliminati sesta puntata spoiler

Anticipazioni sesta puntata serale Amici 21: scopriamo cosa succederà nel nuovo appuntamento col talent show di Canale 5.

Come ogni sabato, è pronto a tornare l’appuntamento con il serale di Amici, giunto ormai alla sesta puntata. Il cerchio si stringe e le eliminazioni si fanno sempre più pesanti: a tal proposito, grazie al grande lavoro del profilo Twitter Amici News possiamo conoscere in anteprima chi abbandonerà la scuola e cosa succederà nella sesta puntata di Amici. L’episodio infatti, in onda sabato sera, viene registrato mercoledì, per cui andiamo alla scoperta di tutti gli spoiler sulla sesta puntata del serale di Amici e sugli eliminati.

Eliminati Amici 21 serale sesta puntata

La prima manche vede la squadra di Cuccarini e Todaro sfidare Zerbi e Celentano. Si sfidano LDA e Alex con quest’ultimo che conquista il primo punto della serata. La seconda sfida viene vinta invece da Michele che batte Nunzio. Il punto decisivo viene conquistato ancora una volta da Alex questa volta in coppia con Sissi in un guanto di sfida vinto contro Luigi ed LDA. Vanno al ballottaggio Luigi, Michele ed LDA. Ad andare al ballottaggio per l’eliminazione definitiva è LDA.

Nella seconda manche Luigi riesce a battere Alex, mentre Michele ha la meglio contro Serena e Nunzio. Stavolta soltanto due sfide e non tre. Al ballottaggio si ritrovano Nunzio, Serena e Alex. Al ballottaggio per l’eliminazione definitiva va Nunzio. Nella terza manche guanto di sfida tra Michele e Dario, con il primo ad avere la meglio. Non riesce però a ripetersi quando si ritrova dinanzi Albe e Dario che hanno cantato Il Gatto e la volpe. Luigi, invece, batte Dario nella terza sfida. Al ballottaggio per l’eliminazione definitiva ci finisce Dario.

Restiamo in ambito ballottaggio, ecco i ragazzi e le relative canzoni: Luigi (Tienimi stanotte), Albe (Millevoci), Alex (Senza chiedere permesso) e LDA (Bandana, scusa). Ancora un guanto di sfida, con Alex e Sissi contro Luigi e Ida. La canzone è di Elisa, Se piovesse il tuo nome. Al ballottaggio finale LDA canta anche Caruso. Nessun ospite in questa puntata, che ha visto esibirsi i The Kolors. Non sono mancate ovviamente delle discussioni, che hanno visto ancora protagonista la Celentano. La professoressa si è lamentata del passo a due tra Nunzio e Serena. Secondo lei non hanno ballato. Discussione inoltre tra Celentano e Peperini durante il guanto di sfida di Michele contro Dario. Per la prof polemica a Dario mancano le giuste proporzioni ed è spocchioso.

Chi è, dunque, l’eliminato della sesta puntata di Amici 21? Il primo a salvarsi è Dario. Nello scontro tra LDA e Nunzio ad avere la peggio è proprio Nunzio. Il ballerino, dopo tante polemiche nell’ultima puntata relative al suo infortunio e al mancato ballottaggio, deve abbandonare la scuola.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI