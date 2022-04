Amici 21 serale sesta puntata eliminati 23 aprile: bluff

Amici 21 serale sesta puntata gli eliminati del 23 aprile: la finale si avvicina, a sorpresa non parteciperà uno degli allievi più amati. Scopriamo chi è uscito

La sesta puntata di Amici 21 serale in onda il 23 aprile ha decretato l’eliminazione di un altro allievo adorato dal pubblico. Anche questa volta, così come nelle precedenti occasioni, la giuria composta da Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto ha assistito a tutte le esibizioni e dato il proprio giudizio, questa volta sorprendente. Solo una l’eliminato dal serale così come avvenuto sette giorni fa quando a dover uscire dalla scuola è stata Carola. Scopriamo chi è stato uscito ieri sera nella sesta puntata di Amici 21 in onda il 23 aprile.

Amici 21 sesta puntata: chi è stato eliminato

La sesta puntata di Amici 21 serale inizia con la squadra formata da Cuccarini e Todaro che affrontano Zerbi e Celentano. Alex conquista il punto su LDA e mostra ancora una volta di essere in grande crescita. Zerbi e Celentano trovano il pareggio con Michele che batte Nunzio nella seconda sfida della prima manche. A conquistare il punto della vittoria è Alex in coppia con Sissi in un guanto di sfida contro Luigi ed LDA. Dopo il ballottaggio tra Luigi, Michele ed LDA, ad andare al ballottaggio per l’eliminazione definitiva è LDA.

La seconda manche della serata Luigi si impone su Alex, invece Michele ha battuto la coppia composta da Serena e Nunzio. Al ballottaggio vanno Nunzio, Serena e Alex con il ballerino che va al ballottaggio per l’eliminazione definitiva. Michele e Dario aprono la terza manche con il ballerino della squadra Zerbi Celentano a conquistare il primo punto. Albe e Dario, grazie alla canzone Il Gatto e la volpe, ottengono il pareggio. Luigi conquista il punto definitivo battendo Dario nella terza sfida. Al ballottaggio per l’eliminazione va Dario.

Prima dunque dell’eliminato definitivo da Amici 21 di ieri sera nella sesta puntata del serale, il primo a salvarsi è stato Dario, poi scontro accesissimo tra LDA e Nunzio. Il cantante si è esibito in Caruso e Il cielo è sempre più blu, mentre il ballerino ha danzato sulle canzoni Bella Ciao e La Coppa de la vita. Tornati nella casetta Nunzio ha più volte chiesto ad LDA di dare il massimo e di arrivare in finale. Subito dopo è scoppiato a piangere, felice però di aver dato il massimo.

Dopo poco Maria De Filippi ha dato il verdetto che ha sorpreso tutti. Ad essere eliminato è LDA, che ha accettato con grande maturità il verdetto ribadendo di non avere più la testa e di non essere il Luca di prima e del daytime. Nunzio che era scoppiato a piangere non ci sta , non riesce a crederci che sia stato lui ad essere stato eliminato e ad uscire dal serale alla sesta puntata proprio il figlio di Gigi D’Alessio. La conduttrice è intervenuta dicendo al ballerino di Raimondo Todaro, provato, di calmarsi e di lasciare il giusto spazio all’eliminato Luca, il verdetto della giuria deve essere rispettato.

Proprio il cantante ha voluto così salutare tutti singolarmente per quanto datogli in questi mesi. Nunzio per la sua ironia, in particolare Albe per la sua schiettezza e bontà d’animo, tra di loro infatti hanno legato tantissimo. Successivamente ha voluto anche ringraziare Maria De Filippi che ha precisato come il padre non abbia mai chiamato lei o qualcuno della redazione. “Luca, essere figlio di tuo padre Gigi D’Alessio è un privilegio ma allo stesso tempo per la carriera che vuoi fare è un bel fardello” ha detto la conduttrice.

“Spero che sia una cosa con cui hai imparato a conviverci”, ha spiegato. L’eliminato della sesta puntata del serale LDA ha risposto che Amici 21 è stato fondamentale perché gli ha dato la possibilità di esprimersi e migliorarsi. Un’esperienza necessaria per la sua carriera e il sogno di realizzarsi come cantante. Il pubblico del talent ha avuto modo di conoscere Luca D’Alessio prima che uscisse dal serale e comprendere il suo animo d’artista, non giudicarlo come figlio di Gigi.

