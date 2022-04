Rkomi in concerto a Napoli: scaletta

Rkomi continua il proprio tour e approda per due concerti a Napoli: scopriamo la scaletta dei concerti.

Dopo le date a Trezzo d’Adda e Venaria Reale, Rkomi porta al sud il suo Taxi Driver tour pere due date alla Casa della musica di Napoli, previste per giovedì 21 aprile e venerdì 22. Reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo e dall’uscita del repack del suo fortunatissimo album Taxi Driver, il rapper milanese ha fatto segnare un sold out totale per il Taxi Driver club tour 2022, con tutte le date che sono andate presto esaurite. Non fanno eccezione dunque le due date di Napoli, con tantissimi fan pronti ad accogliere Rkomi nel capoluogo campano.

Rkomi, la scaletta dei concerti a Napoli

Taxi Driver è stato il terzo album in studio di Rkomi e sarà sicuramente il grande protagonisti del tour che si sta svolgendo in questi giorni in giro per l’Italia. Il rapper canterà dunque le canzoni contenute nell’album originale e nel repack uscito in occasione dell’esperienza sanremese. Qualche pezzo potrebbe anche essere riarrangiato sull’esempio delle versioni speciali realizzate nella versione MTV Unplugged dell’album.

Considerando l’aggiunta dei brani del repack di Taxi Driver, come il singolo sanremese Insuperabile e l’altro singolo La coda del diavolo, realizzato in featuring con Elodie, la scaletta potrebbe rispecchiare, al netto ovviamente di alcuni cambiamenti, quella dell’unico concerto del 2021 realizzato da Rkomi, a Prato. Questa è stata la scaletta di quell’evento:

Partire da te

Boogie Nights / Business Class

Luna Piena

Mai più

Cose che capitano

Vuoi una mano

Apnea

Mare che non sei

Diecimilavoci

Blu part. II / Blu

Dove gli occhi non arrivano

Solletico / Novità

Acqua calda e limone

Ridere di te

Cancelli di mezzanotte

Cuore Dollari (64 bars)

10 ragazze

Ossigeno

Paradiso vs. Inferno

Visti dall’alto

Taxi Driver

Nuovo Range

Milano bachata

