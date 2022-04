Subsonica in concerto a Padova: scaletta

Continua il tour dei Subsonica, che fa tappa a Padova: scopriamo la scaletta del concerto della band.

Il microchip temporale dei Subsonica continua e fa tappa a Padova per il concerto del 21 aprile che si terrà alla Hall. Si tratta della dodicesima fermata del tour, che partito da Torino ha già fatto tappa in alcune delle città più importanti d’Italia come Firenze, Milano e Roma. Ora, dopo il concerto di Pordenone, i Subsonica si esibiranno a Padova, prima di un doppio show a Nonantola, per continuare a Napoli. Il concerto di Padova del 21 aprile 2022 è il recupero di quello previsto originariamente per il 5 marzo 2020: scopriamo dunque la scaletta dello show.

Subsonica, la scaletta del concerto a Padova

Siamo ormai nella seconda metà del Microchip temporale tour, che da inizio a aprile sta animando i club di tutta Italia. La scaletta è, al netto di eventuali piccole variazioni, quella dei precedenti concerti, con le canzoni provenienti dal secondo album dei Subsonica, Microchip emozionale, di cui Microchip temporale è una riedizione, successiva di venti anni, in cui le canzoni sono state riarrangiate in collaborazione con alcuni dei principali esponenti della scena attuale italiana.

Nel frattempo, i Subsonica hanno anche realizzato il loro nono album in studio, il decimo considerando anche Microchip temporale, ovvero Mentale strumentale, uscito nell’aprile 2020. Il gruppo torinese dunque porterà sul palco sia vecchi successi che nuovi lavori, in un mix decisamente di alto livello. Ecco la scaletta del concerto dei Subsonica a Padova del 21 aprile:

Ali scure

Istantanee

Colpo di pistola

Perfezione

Liberi tutti

Il cielo su Torino

Numero uno

Aspettando il Sole

Sonde

Io non sono razzista ma…

Aurora sogna

Depre

Lasciati

Albe meccaniche

Discolabirinto

Il centro della fiamma

Il mio DJ

Veleno

Il diluvio

Lazzaro

Punto critico

Strade

Tutti i miei sbagli

