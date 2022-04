Taken – la vendetta: trama e cast

Taken – La vendetta è il secondo capitolo della saga action con Liam Neeson ideata da Luc Besson nel 2008 con Io vi troverò. Ecco trama e cast della pellicola.

Secondo capitolo della saga action “geriatrica” interpretata dal carismatico Liam Neeson: dietro al successo del ciclo di Taken non c’è solo il suo protagonista, ma l’ambiziosa produzione francese guidata da Luc Besson, che affida la regia al fidato discepolo Olivier Megaton (The Transporter 3, Colombiana), dopo che il primo film era stato diretto da Pierre Morel.

Taken – La vendetta: la trama del film

Bryan Mills, ex-agente CIA ora in pensione, si trova in vacanza a Istanbul con la moglie Lenore e la figlia Kim. La loro dovrebbe essere una rilassante pausa di villeggiatura in una bella città d’arte all’estero, ma purtroppo il passato torna ancora una volta a tormentare Bryan.

Infatti, il protagonista scopre di essere finito nel mirino di un gruppo di malavitosi albanesi, che vogliono vendicarsi di lui per la strage fatta qualche anno prima tra i loro famigliari, quando Bryan era intervenuto per liberare la figlia rapita. Così, l’ex-agente statunitense si ritrova nuovamente al centro del pericolo.

Taken – La vendetta: il cast del film

Al centro di questo film, come di tutta la saga di Taken, c’è ovviamente il protagonista Liam Neeson, noto e apprezzato attore candidato anche all’Oscar per Schindler’s List, eche a 56 anni è passato da una carriera di attore drammatico a quella di attore di thriller d’azione proprio con Io vi troverò. Ecco il cast completo di Taken – La vendetta.

LIAM NEESON – Bryan Mills

MAGGIE GRACE – Kim Mills

FAMKE JANSSEN – Lenore

RADE SERBEDZIJA – Murad Hoxha

LELAND ORSER – Sam Gilroy

JON GRIES – Mark Casey

D. B. SWEENEY – Bernie

LUKE GRIMES – Jamie

