Zombieland – Doppio colpo: trama e cast

Zombieland – Doppio colpo è il sequel del 2019 di Benvenuti a Zombieland, celebre commedia horror sugli zombie diretta da Ruben Fleischer. Ecco trama e cast.

Dopo dieci anni torniamo a Zombieland, negli Stati Uniti invasi dagli zombie della divertente commedia di Ruben Fleischer, confermato alla regia dopo aver diretto nel frattempo film come Gangster Squad e Venom. Ecco cosa aspettarsi dalla nuova avventura di Tallahassee e Columbus.

Zombieland – Doppio colpo: la trama del film

Gli anni passano, ma il nostro quartetto di eroi continua la sua lotta contro gli zombie, dopo aver ormai bonificato la Casa Bianca e averla trasformata nella propria casa. La serenità nella famiglia, però, è destinata a essere presto turbata.

Columbus, infatti,ha intenzione di chiedere a Wichita di sposarlo, ma la ragazza non è affatto convinta. Per contro, Tallahassee sta cercando di trattenere Little Rock, che ormai è cresciuta e vuole lasciare la base per stare per conto suo. Tutto ciò porterà alla rottura del gruppo e a una nuova spassosa avventura in giro per la terra degli zombie!

Zombieland – Doppio colpo: il cast del film

Per questo sequel è stato confermato tutto il cast del primo film, anche se nel frattempo la protagonista femminile Emma Stone è divenuta una delle attrici più richieste a Hollywood (premio Oscar nel 2017 per La La Land). Nel cats c’è anche il ritorno dello “sfortunato” Bill Murray!

JESSE EISENBERG – Columbus

WOODY HARRELSON – Tallahassee

EMMA STONE – Wichista / Krista

ABIGAIL BRESLIN – Little Rock

ZOEY DEUTCH – Madison

AVAN JOGIA – Berkeley

ROSARIO DAWSON – Nevada

LUKE WILSON -Albuquerque

THOMAS MIDDLEDITCH – Flagstaff

BILL MURRAY – se stesso

AL ROKER – se stesso

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI