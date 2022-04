Cristo di Rio Max Gazzè e Carl Brave testo e significato canzone

Cristo di Rio, scopriamo il testo e il significato della canzone realizzata in featuring da Max Gazzè e Carl Brave.

Dopo il successo di Posso, si rinsalda il connubio tra Carl Brave e Max Gazzè, che hanno realizzato insieme Cristo di Rio. Scopriamone il testo e il significato.

Cristo di Rio: il significato della canzone di Max Gazzè Carl Brave

Dopo una separazione, c’è il pensiero che torna all’amata e a una relazione che potrebbe anche rivivere, nonostante sia giunta a conclusione.

Cristo di Rio: il testo della canzone di Max Gazzè Carl Brave

Mattino presto, la luna è prepotente

nel cielo aspetta il sole per un altro saluto da non toccarsi mai

diventa pesante se sono miliardi di anni che ti passa davanti

e qualcuno che non puoi toccare, lo vedi sfuggire

Le auto le sento a distanza la notte rimbalza il fischio dei freni che canta

canta, canta, canta

Non voglio ammettere che stavo da Dio

che ogni sorriso tuo colora l’oblio

e sto qua abbracciato a te come il Cristo di Rio

hai detto basta e basta l’ho detto anch’io

La distanza tra di noi è direttamente proporzionale alla distanza tra i due poli e anche di più

e poi fai tu

se vuoi ricostruire il puzzle io ci sono

ma trovare un pezzo buono di noi due la vedo dura ma

ti salverò in corner

ti scatterò una foto

come un foto reporter

come un turista di Tokyo

Le auto le sento a distanza la notte rimbalza il fischio dei freni che canta

Non voglio ammettere che stavo da Dio

che ogni sorriso tuo colora l’oblio

e sto qua abbracciato a te come il Cristo di Rio

hai detto basta e basta l’ho detto anch’io

Non voglio ammettere che stavo da Dio

che c’è il sorriso tuo nel sorriso mio

e sto qua abbracciato a te come il Cristo di Rio

hai detto basta e basta l’ho detto anch’io

A-a-arrocco la torre

salviamoci in corner

non ci sta più tempo per un retro front

a-a-amore che corri come un centometrista

e mi dai una pista

a-a-a

Non voglio ammettere che stavo da Dio

che c’è il sorriso tuo nel sorriso mio

e sto qua abbracciato a te come il Cristo di Rio

hai detto basta e basta l’ho detto anch’io

Non voglio ammettere che stavo da Dio

a braccia aperte come il Cristo di Rio

Sorriso mio

Cristo di Rio

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI