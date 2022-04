Insulti Carl Brave testo e significato canzone

Insulti è il nuovo singolo pubblicato da Carl Brave: andiamo alla scoperta del testo e del significato della canzone.

Carl Brave torna col singolo Insulti: scopriamo il significato e il testo del brano.

Insulti: il significato della canzone di Carl Brave

Il brano parla della fine di un amore, dell’inizio di una lontananza che fa male, tra la rabbia per quell’amore finito e la voglia di farlo rivivere.

Insulti: il testo della canzone di Carl Brave

Sto in avaria, stordito da questi silenzi

la polizia al kebabbaro di Talenti

è vero c’ero ma non ho visto niente

stavo scavando dentro ad una busta di falafel

la notte che russa profonda come una moglie che non sopporti più

metti la freccia a sinistra poi svolti a destra

E poi ti vedo andare via diventare un corto in fondo

mi sento come in mezzo a una paralisi nel sonno

ti presto una vocale se c’hai voglia di urlare

ti vorrei chiede’ scusa ma non lo riesco a fare

Aspe

timeout

ho bisogno di tempo, tempo, tempo

per cambiare strategia

E se senti freddo ti coprirò di insulti

cerco una tipo te in un video per adulti

sarà solo un cliché, cliché, cliché

stendiamo un velo pietoso che ci possa coprire

e non mi va di finire a cancellare il tuo nome

da una rubrica là dove conta solo il tuo nome

ed è un cliché, cliché, cliché

ma no non è come sembra

no non è come sembra a te

I sorci scalano l’edera

mi ricordo a Malaga “hola, que tal?”

ah ah

tuo fratello stava su Fortnite

in venti cristi tutti al Mc Drive

ti ho cancellata con lo Chanteclair

mi butto in mezzo come stage dive

se non mi prendono mi spacco in tre

battiti le palpebre a tempo col parabrezza

e ti nascondi dietro al fumo di una sigaretta spenta

è una picchiata [?]

se caschi caschiamo insieme

Aspe

timeout

ho bisogno di tempo, tempo, tempo

per cambiare strategia

E se senti freddo ti coprirò di insulti

cerco una tipo te in un video per adulti

sarà solo un cliché, cliché, cliché

stendiamo un velo pietoso che ci possa coprire

e non mi va di finire a cancellare il tuo nome

da una rubrica là dove conta solo il tuo nome

ed è un cliché, cliché, cliché

ma no non è come sembra

no non è come sembra a te

E se senti freddo ti coprirò di insulti

cerco una tipo te in un video per adulti

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI