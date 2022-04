The Losers: trama e cast

By

The Losers è un film d’azione del 2010 con Chris Evans e Zoe Saldana, tratto da un fumetto di successo. Vediamo trama e cast della pellicola.

Un film d’azione tratto da un fumetto ispirato ai film e alle serie tv d’azione (soprattutto A-Team)? Certo, stiamo parlando di The Losers, la pellicola diretta nel 2010 da Sylvain White (Leggenda mortale, Stepping – Dalla strada al palcoscenico), che mette in scena le avventure del fumetto DC Comics I Perdenti.

The Losers: la trama del film

Un gruppo di soldati appartenenti alle forze speciali, utilizzati dalla CIA solo per missioni particolarmente rischiose e segrete, viene mandato in Bolivia per un omicidio mirato, ma si rifiuta di terminare la missione, che comprenderebbe la morte di molti bambini.

Per questo, i protagonisti vengono considerati fuori legge e si ritrovano con un bersaglio sulla testa, costretti a fuggire e nscondersi dalla CIA stessa. Dati per morti, il gruppo inizia a pianificare il modo per tornare negli Stati Uniti, scoprire chi li ha fregati, e vendicarsi, riscattando il proprio nome.

The Losers: il cast del film

Si punta molto sul carisma e la caratterizzazione degli attori protagonisti, che interpretano i membri di una speciale squadra di soldati. Del cast fanno parte alcuni dei volti tipici del cinema d’azione, e anche alcuni interpreti di film di supereroi, da Chris Evans a Zoe Saldana, passando per Jeffrey Dean Morgan e Idris Elba. Vediamo la lista completa degli interpreti.

JEFFREY DEAN MORGAN – Franklyn Clay

ZOE SALDANA – Aisha Al-Fadil

IDRIS ELBA – William Roque

CHRIS EVANS – Jake Jensen

COLUMBUS SHORT – Linwood “Pooch” Porteous

OSCAR JAENADA – Carlos “Cougar” Alvarez

JASON PATRIC – Max

HOLT MCCALLANY – Wade

MORRIS JORDAN – Jake

PETER MACDISSI – Vikram

PETER FRANCIS JAMES – Fadil

TANEE MCCALL – Jolene

