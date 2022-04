Avril Lavigne in concerto a Padova: scaletta

Avril Lavigne arriva in Italia per un attesissimo concerto a Padova: andiamo a vedere la scaletta dello show e le canzoni che l’artista canadese canterà.

Avril Lavigne approda in Italia per il primo dei due concerti nella penisola previsti nel suo tour. Sabato 23 aprile la cantante si esibirà alla Kioene Arene di Padova, per poi fare tappa il giorno successivo al Mediolanum Forum di Assago, Milano. Quello che si svolgerà a Padova è il recupero del concerto previsto originariamente per il 14 marzo 2021, spostato poi al 4 marzo 2022 e infine calendarizzato al 23 aprile. Finalmente il concerto, dopo i tanti rinvii dovuti alla pandemia, si terrà e ovviamente l’attesa è alle stelle per vedere in Italia la superstar canadese.

Avril Lavigne, la scaletta del concerto a Padova

Originariamente, il tour di Avril Lavigne doveva portare in giro per il mondo l’album Head Above Water, uscito nel febbraio 2019. Chiaramente il tour è stato rinviato diverse volte e intanto la cantante ha pubblicato anche il suo nuovo album: Love Sux, uscito il 25 febbraio 2022. La scaletta dunque del concerto, appartenente all’originario Head Above Water Tour, dovrebbe essere quello del concerto che la cantante ha realizzato nell’ottobre 2019 a Bensalem, ma ci potrebbe essere anche l’aggiunta delle canzoni provenienti dall’ultimo album di Avril Lavigne.

Una scaletta molto ricca dunque, tra vecchi successi come Complicated e Sk8er Boi e brani tratti dagli ultimi due album: Head Above Water e Love Sux. Questa dunque è la scaletta del concerto a Bensalem di Avril Lavigne, che potrebbe ricalcare quella di Padova al netto di qualche cambiamento:

Head Above Water

My Happy Ending

What the Hell

Complicated

Warrior

Breakaway

Keep Holding On

Don’t Tell Me

Hello Kitty

Girlfriend

Dumb Blonde

He Wasn’t

Sk8er Boi

BIS

I Fell in Love With the Devil

I’m With You

