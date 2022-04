Bella senz’anima Riccardo Cocciante: testo e significato canzone

Bella senz’anima, andiamo alla scoperta del testo e del significato della famosissima canzone di Riccardo Cocciante.

Bella senz’anima è una delle canzoni più famose della storia della musica italiana. Rappresenta il primo grande successo di Riccardo Cocciante, il brano che ha lanciato la sua carriera nel 1974. Scopriamone dunque il testo e il significato.

Bella senz’anima: il significato della canzone di Riccardo Cocciante

La canzone racconta la fine di un amore, chi canta esprime tutta la sua rabbia verso quella persona che era stata oggetto del suo amore, che rimane un involucro vuoto, bella ma senz’anima. Il protagonista va in scena con una sorta di soliloquio in cui riesce finalmente a esprimere tutto ciò che prova, anche se alla fine lo fa con toni esasperati, trascinato in maniera evidente dalla passione.

Bella senz’anima: il testo della canzone di Riccardo Cocciante

E adesso siediti

Su quella seggiola

Stavolta ascoltami

Senza interrompere

È tanto tempo che

Volevo dirtelo

Vivere insieme a te

È stato inutile

Tutto senz’allegria

Senza una lacrima

Niente da aggiungere

Né da dividere

Nella tua trappola

Ci son caduto anch’io

Avanti il prossimo

Gli lascio il posto mio

Povero diavolo

Che pena mi fa

E quando a letto lui

Ti chiederà di più

Glielo concederai

Perché tu fai così

Come sai fingere

Se ti fa comodo

E adesso so chi sei

E non ci soffro più

E se verrai di là

Te lo dimostrerò

E questa volta tu

Te lo ricorderai

E adesso spogliati

Come sai fare tu

Ma non illuderti

Io non ci casco più

Tu mi rimpiangerai

Bella senz’anima

Na, na, na, na

Na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na

Na, na, na, na

