Frah Quintale in concerto a Roma: scaletta

Lo spring Tour di Frah Quintale giunge a conclusione con le due tappe di Roma: scopriamo la scaletta dei concerti.

Arriva alla sua fine lo Spring Tour di Frah Quintale arriva alla sua conclusione. Iniziato il 3 aprile con due date all’Alcatraz di Milano, dopo concerti nelle principali città italiane come Torino, Napoli, Bari, Firenze, Padova e Bologna, il tour si conclude con due tappe all’Atlantico di Roma. Sabato 23 aprile e domenica 24 dunque il cantante bresciano sarà protagonista di due attesissimi concerti nella Capitale, prima di uno stop che precederà l’inizio del summer tour, che riporterà Frah a Roma il 20 luglio nell’ambito dell’evento Rock in Roma. Andiamo dunque alla scoperta delle scalette dei due eventi.

Frah Quintale, la scaletta dei concerti a Roma

Il tour di Frah Quintale giunge dunque alla conclusione con due attesissimi concerti nella Capitale. Il cantante bresciano si esibirà sfoggiando tutto il suo repertorio, dai brani dei suoi due ultimi album, ovvero Banzai lato arancio e lato blu, e altre canzoni che fanno parte invece dei lavori precedenti del cantante. C’è chi spera che nella Capitale ci possa essere la presenza di qualche ospite a sorpresa, come magari i romani Carl Brave o Franco 126, che hanno realizzato in featuring con Frah Quintale due canzoni di assoluto successo come Chapeau e Chicchi di riso.

In attesa di capire dunque se il concerto sarà arricchito dalla presenza di ulteriori artisti, ecco quella che dovrebbe essere la scaletta dei due concerti che Frah Quintale farà a Roma:

8 miliardi di persone

Si può darsi

Lambada

Buio anche di giorno

Contento

Le cose sbagliate

Cardio

Gabbiani

Missili

Hai visto mai

Floppino

Colpa del vino

Gravità

Accattone/Stupefacente

Due ali

Sempre bene

64 bars

Le sigarette

Amarena

Se avessi saputo

Farmacia

Cratere

Nei treni la notte

Sì, ah

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI