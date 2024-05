Anticipazioni Chi l’ha visto stasera 8 maggio: inquietante su Denise Pipitone

Una sconcertante scoperta su Denise Pipitone da parte di Piera Maggio e la conclusione del caso Paolo Maccario, malato e bloccato in Ucraina

Ampio spazio a due super casi di cronaca questa sera 8 maggio a Chi l’ha visto. Le anticipazioni ufficiali sul programma condotto da Federica Sciarelli vedono protagonisti della puntata Denise Pipitone e Paolo Maccario. La madre delle bimba scomparsa in Sicilia, Mazara del Vallo, nel 2000 è pronta a insinuare in terribile dubbio riguardo alle indagini condotte per il ritrovamento di sua figlia, che all’epoca aveva solo 4 anni. Piera Maggio ha già annunciato in un comunicato sui social di aver trovato nella sua casa di Mazara delle cimici ancora funzionanti. Per un semplice controllo dell’impianto elettrico, potremmo dire quasi per caso, Piera Maggio ha scovato questi sofisticati oggetti tecnologici atti alle intercettazioni ambientali. Stando alle anticipazioni della puntata di stasera 8 Maggio a Chi l’ha visto la madre di Denise Pipitone rivelerà se quelle cimici sono state messe in casa sua dagli inquirenti, quindi dallo Stato, all’epoca della scomparsa e dimenticate lì, oppure se sono di altra matrice, il che aprirebbe a nuovi scenari sulla scomparsa della piccola Denise. Sono stati i rapitori ad introdurle per depositare le indagini? Davvero un dettaglio inquietante su cui la storica trasmissione di Rai 3 sulle persone scomparse sta cercando di far luce per poter far emergere qualche aspetto in più del cold case che possa far sperare nel ritrovamento della bambina viva, oggi ormai adulta, in cui Piera Maggio non ha mai smesso di credere.

L’altro caso di cronaca che sarà affrontato da Federica Sciarelli avendo fede nelle anticipazioni della puntata di stasera 8 maggio di Chi l’ha visto riguarda la triste storia di Paolo Maccario.

L’uomo ha sempre vissuto per lavoro in Abruzzo, è un commerciante nel settore della moda, anche se è originario della provincia torinese. Qualche tempo ha avuto un malore, forse un ictus, che ha ridotto le sue capacità motorie, pare non riusciva nemmeno a parlare. Sarebbe stato, suo malgrado, trasferito in una clinica a Leopoli, in Ucraina, per risparmiare sulle cure mediche. Bloccato lí, solo grazie all’intervento del programma di Rai 3, è riuscito a tornare in Italia in ambulanza e ad avere un posto letto a Martinsicuro per curarsi.

Anticipazioni Chi l’ha visto 8 Maggio il caso del signor Franco

Questa sera Federica Sciarelli dedicherà un blocco della trasmissione alle truffe online. Protagonista del racconto il signor Franco, truffato da una misteriosa persona che sui social si è finta la bella cantante albanese Dua Lipa riuscendo ad estorcere una somma ingente, non però in denaro normale ma in Bitcoin, ovvero criptovalute. Si indagherá sul perché di questa strana truffa online e se ci sono casi simili tenendo sempre aperto il numero per telefonare da casa.