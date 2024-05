Una Nessuna e Centomila 2024 in diretta o registrata?

La scaletta del concerto all’Arena di Verona Una Nessuna e Centomila condotta da Amadeus anche nel 2024 è ricca di cantanti e ospiti: sorge il dubbio è registrato?

Tutti belli, vestiti eleganti e pronti a raccogliere fondi contro la violenza sulle donne. Sono i cantanti protagonisti dello show organizzato da Fiorella Mannoia Una Nessuna e Centomila. Come si vede in tv su Raiuno l’atmosfera è quella delle grandi occasioni all’Arena Di Verona, pubblico in delirio, duetti d’autore, bel tempo (anche se guardando alla finestra a noi non pare). Soprattutto, quello che un po’ fa ridere, è che in conduzione ci sia Amadeus dopo che lascia la Rai per passare a Discovery con un bel plus nel contratto annesso, sia economico che come ruolo. Tra un Tananai, un Elodie e un’Annalisa, il conduttore di Affari Tuoi brilla per verve e simpatia come ci ha dimostrato nei suoi cinque anni come direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo o come 31 dell’anno con Capodanno in Musica. La professionalità non si discute però sembra strano che i vertici Rai, nonostante l’addio, abbiano deciso di affidargli comunque uno show in prima serata come quello ideato da Fiorella Mannoia con la sua associazione omonima. La risposta è semplice: Una Nessuna e Centomila 2024 non è in diretta, è registrato. C’è però un piccolo e interessante retroscena dietro l’organizzazione di questo evento musicale all’Arena di Verona e che spiega perché, nonostante Amadeus, arriva pure Carlo Conti. Una Nessuna e Centomila 2024 doveva essere registrato a fine settembre 2023 durante l’evento live ma un problema di salute di Fiorella Mannoia, un’ernia al disco, ha costretto l’organizzazione a rimandare tutto al mese di maggio. Nello specifico qualche giorno fa quando il concerto è stato registrato. A questo punto era già previsto che ci fosse Amadeus considerando che a settembre 2023 non si parlava assolutamente di addio con il marito di Giovanna Civitillo ben saldo alla guida di Sanremo e di Affari Tuoi. Gli ascolti hanno sempre premiato il conduttore e nessuno poteva immaginare che non proseguisse in Rai dopo il successo ottenuto.

Una, Nessuna Centomila 2024 l’affaire Carlo Conti

Con lo slittamento del concerto Una Nessuna e Centomila 2024 a maggio, probabilmente la tv di Stato ha voluto inserire all’interno dello show anche un volto targato Rai che affiancasse Amadeus dato che il suo passaggio a Discovery e al Nove è già diventato ufficiale. Per questo a Una Nessuna e Centomila 2024 è presente anche Carlo Conti, proprio colui che sembra poter essere il favorito per prendere il testimone alla guida del Festival di Sanremo. Che sia un ennesimo test per valutare il gradimento del pubblico giovane nei confronti del conduttore toscano? Una prima prova in attesa del Tim Summer Hits che quest’anno si sposta su Raiuno e anche in questo caso vede la conduzione di Carlo Conti accanto a Andrea Delogu, lei confermatissima come da due anni a questa parte.