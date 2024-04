Amadeus lascia la Rai: quanto guadagna con il nuovo contratto

Amadeus lascia la Rai: adesso è ufficiale la separazione tra il noto conduttore di Sanremo e la tv pubblica italiana. Quanto guadagnerà a Nove.

Si sapeva che quello del 2024 sarebbe stato il suo ultimo Festival di Sanremo, e da tempo girava voce che, al termine di quella esperienza, Amadeus avrebbe anche lasciato la Rai. Nei giorni scorsi è anche emerso quale sarà il suo futuro, che oggi è finalmente diventato ufficiale: il conduttore 61enne cresciuto a Verona andrà a lavorare a Nove, il canale di Discovery, controllato alla Warner Bros. Si ritroverà dunque a essere collega di un altro grande nome della televisione italiana che da poco ha lasciato la tv pubblica, ovvero Fabio Fazio.

Poco fa Amadeus ha avuto un incontro con Giampaolo Rossi, il direttore generale della Rai, che si è svolto su binari cordiali, concludendosi però con l’annuncita separazione. Il conduttore ha deciso di intraprendere una nuova avventura lavorativa, anche se alcune indiscrezioni dei giorni scorsi hanno fatto capire che non avrebbe gradito alcune interferenze politiche con la sua direzione di Sanremo. Ad averlo convinto a passare su Nove, però, è stata certamente anche la ricchissima offerta economica ricevuta.

Si parla infatti di un contratto faraonico, Amadeus dovrebbe guadagnare circa 100 milioni di euro nell’arco di quattro anni. Ancora non è noto che programma condurrà per Discovery, ma gira voce che potrebbe trattarsi o di un quiz, come già ha fatto in Rai con Affari tuoi, oppure un talent show musicale sul modello di X Factor, che punterebbe molto sulla sua esperienza da conduttore di Sanremo. Tutto sarà più chiaro, però, dopo agosto 2024, ovvero quando scadrà definitivamente il contratto in vigore con la Rai.

Amadeus addio alla Rai: quanto ha guadagnato

Amadeus era tornato a lavorare in Rai nel 2008, dopo una deludente esperienza a Mediaset, ma è solo dal 2016, con la conduzione de I soliti ignoti, che ha iniziato a diventare uno dei volti di punta della Rai, oltre che uno dei più pagati. Nel 2017 si stimava che guadagnasse circa 900.000 euro all’anno, ma già dall’anno successivo, grazie alla sua crescente popolarità presso il pubblico italiano, era arrivato a prendere 1 milione di euro per ogni programma condotto. Una cifra a cui si sommavano le conduzioni straordinarie, come L’anno che verrà e il Festival di Sanremo. Per la kermesse ligure, il cachet di Amadeus è andato in crescita nel corso degli anni, e secondo varie indiscrezioni avrebbe guadagnato, solo per l’edizione del 2024, 70.000 euro a serata.

Copyright Image: ABContents