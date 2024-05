Siria Magri chi è la moglie di Giovanni Toti

La giornalista Mediaset Siria Magri è la moglie del politico Giovanni Toti, non hanno figli. Si sono conosciuti in redazione al Tg4 con Emilio Fede

La moglie di Giovanni Toti è più influente del marito, nel suo lavoro. Siria Magri è tra le più importanti giornaliste che abbiamo in Italia. La consorte del politico giá Presidente della Regione Liguria è nata a Bergamo il 5 giugno del 1962. Fin da piccola ha sempre sognato di fare il lavoro di cui si occupa oggi con una posizione di rilievo e si è rimboccata le maniche per raggiungere il successo. Il curriculum da cronista di Siria Magri inizia con l’attività di pubblicista presso l’Eco di Bergamo, passando ben presto alla TV con Bergamo TV, dove viene notata per la sua bravura. Nel 1988 è iscritta all’Ordine dei Giornalisti Professionisti della Lombardia e passa a Mediaset nel 1993. Siria Magri aggiunge così nella sua carriera il primo tassello sul Nazionale come redattrice e poi conduttrice del Tg di Italia 1 Studio Aperto fino al 2010.

È questo l’anno della svolta per la moglie di Giovanni Toti quando ottiene la condirezione di Videonews, azienda che si occupa di curare i principali programmi di approfondimento politico e di cronaca di Mediaset. Nel dettaglio Siria Magri è al vertice dei contenuti di due cult delle reti del Biscione: Quarto Grado e Dritto e Rovescio. Si vocifera che piaccia molto, come giornalista, a Piersilvio Berlusconi e che in passato fosse molto stimata anche dal compianto Silvio. Fronte vita privata, anche se i gossip lo ipotizzano, Siria Magri non ha un ex marito né figli avuti prima di unirsi al sua attuale consorte.



Siria Magri e Giovanni Toti la vita privata nella semplicità

Giovanni Toti e sua moglie si sono conosciuti nella seconda metà degli anni Novanta. Non potevano che incontrarsi per la prima volta in redazione, pare quella del Tg4, lui era stagista, lei era già affermata e le è capitato anche di correggere i primi servizi di quello che sarebbe diventato suo marito. Si sono innamorati praticamente subito e a permettere che scoccasse la scintilla è stato Emilio Fede. In seguito, il politico presidente della Regione Liguria, è diventato direttore prima di Studio Aperto e poi del Tg4. Toti e Siria Magri si sono spostati nel 2003 e non hanno figli. Tra i loro momenti romantici le vacanze in Versilia, di dove è originario il politico.