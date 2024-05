Matteo Cozzani chi è braccio destro di Toti: curriculum e vita privata

Matteo Cozzani è al centro dello scandalo corruzione che ha coinvolto il governatore della Liguria Giovanni Toti: chi è Cozzani, e di cosa è accusato?

Matteo Cozzani è stato arrestato, motivo corruzione. Il politico è il braccio destro del presidente della Regione Liguria, nel dettaglio è il capo di gabinetto di Toti. Nato a La Spezia il 4 maggio 1985 sabato scorso ha quindi compiuto 39 anni. Per quanto riguarda gli studi di Cozzani in curriculum ha una Laurea in ingegneria, mentre fornite politico è un militante di centro destra: è un ex esponente di Forza Italia e del Popolo delle Libertà. Matteo Cozzani nel 2013 divenne abbastanza noto per essere riuscito a venire eletto sindaco di Porto Venere, piccola ma nota località turistica nella provincia della Spezia, all’età di soli 28 anni e alla guida di una lista civica creata da lui. Il politico arrestato per corruzione è stato poi confermato sindaco di Porto Venere nel 2018 con oltre il sessanta per cento di voti, e nel frattempo ha stretto un forte sodalizio con Giovanni Toti, diventando nel 2020 il coordinatore politico della lista di quest’ultimo, Cambiamo!. L’accusa contro di lui è nel dettaglio voto di scambio: in occasione delle regionali del 2020, avrebbe promesso posti di lavoro e il cambio di un alloggio di edilizia popolare per ottenere dei voti per Toti.

Per ottenere tutto ciò, Cozzani avrebbe stretto rapporti con la comunità riesina di Genova, in particolare con Venanzio Maurici, Maurizio Testa e Arturo Angelo Testa, che sono indicati come referenti genovesi del clan Cammarata, parte di Cosa Nostra. Agli arresti domiciliari anche suo fratello Filippo, imprenditore occupato nelle aziende di famiglia. Per quanto riguarda la vita privata di Matteo Cozzani non risulta che abbia moglie e figli.

Matteo Cozzani stipendio

Dal 2023, Matteo Cozzani non è più sindaco di Porto Venere, e ha dunque svolto unicamente il lavoro di capo di gabinetto di Giovanni Toti, il presidente della Regione Liguria. Oltre a questo incarico pubblico, il braccio destro del governatore ligure non ha avuto altri introiti, almeno non dichiarati. Al momento, non sono però disponibili informazioni precise in merito al suo stipendio in quanto capo di gabinetto. Per la precedente carica di sindaco di Porto Venere, Cozzani aveva uno stipendio mensile di 1.952 euro lordi fino al marzo 2022, quando le indennità sono state alzate a livello regionale, e il suo stipendio è così salito a 3.036 euro lordi al mese.