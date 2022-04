Ospiti Fabio Fazio 24 aprile Che tempo che fa: passerotto

Dopo la pausa per Pasqua, Che Tempo che Fa e gli ospiti di Fabio Fazio ritornano questa sera domenica 24 aprile: un grande protagonista

Torna con una grande sorpresa Che Tempo Che Fa. Dopo la pausa per le vacanze pasquali, la trasmissione di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback propone il classico format delle ultime settimane. Grandi approfondimenti sulla guerra in Ucraina ma anche spazio allo spettacolo con un ospite musicale di grandissimo spessore.

Gli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di domenica 24 aprile di Che Tempo Che Fa sono il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, Teresa Vergalli, ex staffetta partigiana e membro dell’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Roberto Burioni, Tito Boeri e Roberto Saviano. Per lo spazio dedicato allo spettacolo torna ospite Claudio Baglioni. Un’intervista in esclusiva per parlare del tour Dodici note solo iniziato a gennaio e che si concluderà il 16 maggio.

Sarà l’occasione anche per presentare il tour estivo “Dodici note – Tutti su!” In programma alle Terme di Caracalla a giugno, a Siracusa presso il Teatro Greco e all’Arena di Verona a luglio. Fabio Fazio ritrova Claudio Baglioni con il quale aveva lavorato alla storica trasmissione Anima Mia in onda su Rai2 nel 1997. A fine 2020 il cantautore ha pubblicato il suo ultimo album di inediti a sette anni di distanza dal precedente. In questa storia che è la mia è un concept album composto da 16 brani e che ha venduto oltre 50 mila copie.

Tra le canzoni della tracklist anche Gli anni più belli, singolo uscito a febbraio 2020 e brano portante della colonna sonora dell’omonimo film di Gabriele Muccino. A Che Tempo Che Fa nella puntata del 24 aprile saranno ospiti anche Sandra Bonzi e Claudio Bisio. La scrittrice, moglie dell’attore, presenterà al pubblico il suo ultimo libro Nove giorni e mezzo in uscita il 28 aprile.

