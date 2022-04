Battiti Live MSC 25 aprile: cantanti scaletta quarta puntata

Battiti Live 2022 giunge alla sua ultima fermata: scopriamo la scaletta dei cantanti che si esibiranno nella puntata del 25 aprile.

Si conclude lunedì 25 aprile 2022 il viaggio della musica di Battiti Live 2022 con la quarta e ultima puntata che va in onda come di consueto su Italia 1. Non si tratta dell’ultimo appuntamento vero e proprio, perché al termine di queste quattro puntate ci sarà poi un best of del programma condotto da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis. L’edizione 2022 di Battiti Live è stata particolare, ha adottato la formula itinerante, andando in scena nella splendida location nella nave da crociera MSC, attraccata in quattro dei più suggestivi porti del Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia. Gli appuntamenti hanno sinora portato sul palco alcuni dei principali artisti della scena musicale italiana: scopriamo chi vedremo in questa quarta puntata.

Battiti Live 2022: la scaletta della quarta puntata

Anche per questa quarta puntata non mancheranno i grandi nomi della musica italiana, a partire da Elodie, che farà ballare tutti con la sua Bagno a mezzanotte. Spazio poi anche per Sangiovanni, reduce dall’uscita del suo primo album che sta ottenendo un ottimo riscontro, e per Achille Lauro, che presto sarà anche protagonista dell’esperienza all’Eurovision Song Contest in rappresentanza di San Marino.

Vedremo poi le amatissime voci femminili di Annalisa e Giusy Ferreri, i giovani Aka7even e Matteo Romano, reduci dall’esperienza a Sanremo, e altri due artisti che hanno da poco pubblicato il loro nuovo album come Mr Rain e Fred De Palma. A completare il cast della quarta puntata di Battiti Live 2022 ci saranno poi Ofenbach, Sophie and the Giants, Alice Merton, Justin Quiles,, Deddy, i Sottotono, Berna, Nika Paris & Room9, Follya, Darin, Riki e Tecla. Questo è il cast completo, per un’ultima serata da non perdere.

