Zucchero in concerto all’Arena di Verona: scaletta

Zucchero arriva all’Arena di Verona per una serie di concerti da non perdere: scopriamo la scaletta.

Ha finalmente preso il via il World Wide Tour di Zucchero, che dopo il Regno Unito è pronto a sbarcare in Italia con ben 14 date all’Arena di Verona, prima di prendere la volta della Francia. Una serie di concerti da non perdere, che animerà la fine di aprile e l’inizio di maggio. Prima di andare a scoprire i dettagli, vediamo il calendario dei concerti di Zucchero all’Arena di Verona:

25 aprile

26 aprile

27 aprile

29 aprile

30 aprile

1 maggio

2 maggio

4 maggio

5 maggio

6 maggio

7 maggio

8 maggio

10 maggio

11 maggio

Dal 25 aprile all’11 maggio, dunque, Zucchero canterà quasi ogni sera nella suggestiva location dell’Arena di Verona, saltando in mezzo solo tre serate e accompagnando i propri fan anche durante le feste del 25 aprile e del 1 maggio. Tanti appuntamenti dunque, andiamo a scoprire qualcosa in più sulla scaletta prevista.

Zucchero, la scaletta dei concerti all’Arena di Verona

L’Arena di Verona è sicuramente una delle location di maggior prestigio in Italia e i concerti che vi si tengono sono sempre dei maxi eventi. Non faranno eccezione gli show di Zucchero, pronto a scaldare l’Arena col suo vastissimo repertorio, tra i grandi successi del passato e canzoni più recenti.

Ecco quella che dovrebbe essere la scaletta dei concerti all’Arena di Zucchero:

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…

Sarebbe questo il mondo

La canzone che se ne va

Senza rimorso

Partigiano reggiano

Ci si arrende

Facile

Dune mosse

Vedo nero

Baila (Sexy thing)

Pene

Pane e sale

Un soffio caldo

L’urlo

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica

Ho visto Nina volare

Fiore di maggio

Amore adesso (no time for love like now)

Miserere

Diamante

Il volo

X colpa di chi?

Diavolo in me

