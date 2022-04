Come ti divento bella: trama e cast

Come ti divento bella è un film commedia del 2018 con protagonista Amy Schumer, in cui si scherza sul ruolo della bellezza nella nostra società.

Quanto conta le bellezza nel nostro mondo? E, soprattutto, che cos’è davvero la bellezza? Attorno a queste domande abbastanza importanti si articola questo film prodotto e interpretato da Amy Schumer, scritto e diretto dalla coppia Abby Kohn – Marc Silverstein, Come ti divento bella.

Come ti divento bella: la trama del film

A New York contano molto l’aspetto fisico e i soldi, e per questo motivo Renee ha sempre avuto difficoltà a essere pienamente accettata in questo mondo. Un giorno, però, la ragazza ha un piccolo incidente in palestra, cadendo e picchiando la testa, e la sua vita cambia.

Sebbene nulla sia cambiato, infatti, Renee inizia a vedersi in maniera diversa, percependosi molto più bella e in forma rispetto a prima. Questa nuova sicurezza in se stessa la porta ad far carriera nella compagnia di cosmetici in cui lavora, di ottenere il rispetto del suo capo Avery LeClair e di iniziare a frequentare un bel ragazzo come Ethan.

Col tempo, però, l’eccessiva sicurezza avrà delle conseguenze negative sul suo comportamento e sui suoi rapporti.

Come ti divento bella: il cast del film

Protagonista assoluta del film è ovviamente la popolare comica statunitense Amy Schumer (Un disastro di ragazza), affiancata però da un’altra attrice nota e apprezzata come Michelle Williams (Marilyn, Manchester by the sea) e non solo.

AMY SCHUMER – Renee Bennett

MICHELLE WILLIAMS – Avery LeClaire

EMILY RATAJKOWSKI – Mallory

RORY SCOVEL – Ethan

AIDY BRYANT – Vivian

BUSY PHILLIPS – Jane

NAOMI CAMPBELL – Helen

LAUREN HUTTON – Lily LeClaire

TOM HOPPER – Grant LeClaire

SASHEER ZAMATA – Tasha

DAVE ATTELL – presentatore concorso di bikini

ADRIAN MARTINEZ – Mason

OLIVIA CULPO – Hope

JEFFREY GROVER – Silver Fox

