Chi è Greta Scarano: origini e Un posto al sole

Tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di mercoledì 27 aprile di Oggi è un altro giorno c’è Greta Scarano, che sarà presente in studio insieme a Salvatore Esposito, con cui è protagonista del film La cena perfetta. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sulla donna: dalle sue origini al ruolo in Un posto al sole che ha spalancato le porte al suo successo.

Chi è Greta Scarano

Greta Scarano nasce a Roma il 27 agosto 1986. Sin da piccola si avvicina alla musica e alla recitazione, frequenta la scuola di teatro Talia e studia batteria e percussioni alla scuola Timba e canto alla scuola Musica e Arte. A 17 anni va a studiare recitazione in America, all’Istituto Corner in Alabama, e tornata a Roma consegue la maturità classica e s’iscrive all’Università, al corso di Scienze politiche, continuando nel frattempo a studiare recitazione.

La grande opportunità per Greta Scarano in televisione arriva grazie alla soap opera di Rai 3 Un posto al sole, dove l’attrice romana si mette in evidenza nei panni di Sabrina Guarini. Da lì, la carriera della Scarano decolla, con altre esperienze in televisione come quelle in RIS – Delitti imperfetti, in Romanzo Criminale e ne I Liceali.

Nel 2011 arriva anche l’esordio al cinema nel film Qualche nuvola di Saverio Di Biagio, prende poi parte a Suburra e al secondo e terzo capitolo di Smetto quando voglio. Tra i ruoli più iconici interpretati da Greta Scarano c’è quello di Ilary Blasi in Speravo de morì prima, la serie tv incentrata sugli ultimi anni di carriera di Francesco Totti. Ora l’attrice è pronta a tornare protagonista ne La cena perfetta, al fianco di Salvatore Esposito.

