Un’altra verità: quando va in onda e quante puntate sono

Un’altra verità, scopriamo quando va in onda la nuova fiction di Canale 5 e quante puntate sono.

Sta per arrivare su Canale 5 Un’altra verità, miniserie francese che racconta il mistero legato ad Audrey, un avvocato di Parigi con un passato tormentato. La donna si ritrova a dover rifare i conti con quei fantasmi quando viene scoperto il brutale assassinio di una giovane ragazza che fa ripensare a un serial killer che agiva anni prima e di cui Audrey è l’unica sopravvissuta. Misteri e colpi di scena dunque nella nuova miniserie che ha ipnotizzato gli spettatori francesi e che ora è pronto a conquistare anche quelli italiani.

Un’altra verità: quando va in onda

La miniserie prende il via mercoledì 27 aprile. L’appuntamento è in prima serata su Canale 5, con due episodi ogni mercoledì. Le puntate sono visibili in diretta televisiva, ma anche in streaming mediante l’applicazione di Mediaset Infinity, disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi mobili, per smart tv e per apparecchi come Google Chromecast, Timvision Box e Amazon Fire Stick.

Un’altra verità: quante puntate sono

Sono tre in totale gli appuntamenti con Un’altra verità, la nuova miniserie francese in partenza su Canale 5. Due episodi ogni mercoledì sera, questo è il calendario completo della programmazione della fiction dalla prima all’ultima puntata:

Mercoledì 27 aprile: episodi 1 e 2

Mercoledì 4 maggio: episodi 3 e 4

Mercoledì 11 maggio: episodi 5 e 6

Abbiamo visto la trama della serie, con la narrazione che oscilla tra il passato e il presente di Audrey, alla scoperta dei misteri del suo passato e della verità sull’omicidio nel presente. Per ciò che riguarda il cast, Camille veste i panni della protagonista e con lei ci sono: Thierry Neuvic, Marylin Lima, Annelise Hesme, Hubert Delattre, Natalia Dontcheva, Roxane Bret, Hélène Seuzaret, Stéphan Guérin-Tillié, Christopher Bayemi, Oscar Berthe e Prudence Leroy.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI