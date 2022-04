Irama in concerto a Napoli: scaletta

Terzo concerto del tour di Irama per i palazzetti dell’Italia: andiamo a scoprire la scaletta del suo concerto a Napoli.

L’Irama live tour continua il proprio percorso e fa tappa a Napoli. Si tratta del terzo appuntamento dell’avventura di Irama, dopo i due concerti di Mantova e Roma. Giovedì 28 aprile Irama si esibirà al Palapartenope di Napoli per il penultimo concerto nei palazzetti d’Italia, prima di quello del 30 aprile a Milano che chiuderà la prima parte del tour. Dopo il concerto nel capoluogo lombardo infatti il tour di Irama andrà in standby, per riprendere in estate con una serie di concerti in diverse location estive che andrà avanti da luglio a inizio settembre.

Irama: la scaletta del concerto a Napoli

Giunti alla terza data del tour di Irama, conosciamo ormai le canzoni che il cantante interpreta durante i suoi concerti. Si tratta di una scaletta molto ricca, con ovviamente i brani tratti dal suo ultimo album, Il giorno in cui ho smesso di pensare, e con tutta una serie di canzoni appartenenti all’ampio repertorio del passato dell’artista, dalle hit estive come Nera e Mediterranea ad altri grandi successi come La ragazza con il cuore di latta e Cosa resterà.

Considerando ovviamente delle eventuali variazioni che ci possono essere in ogni concerto, soprattutto nell’ordine delle canzoni, questa dovrebbe essere la scaletta del concerto di Irama a Napoli:

Sogno fragile

Mediterranea

Cinque Gocce

Come te llamas

Goodbye

Una cosa sola

Luna piena

Colpiscimi

Non mollo mai

Eh Mama eh

Una lacrima

Giovani

Bella e rovinata

Crepe

Un giorno in più

Bazooka

Dedicato a te

Yo quiero amarte

È la luna

Moncherie

Nera

La ragazza con il cuore di latta

Milano

Arrogante

Ovunque sarai

Baby – Capitolo XI

La genesi del tuo colore

