Maneskin in concerto all’Arena di Verona: scaletta

I Maneskin sono pronti a infiammare l’Arena di Verona: andiamo alla scoperta della scaletta del loro concerto.

Dopo l’esperienza trionfale al Coachella, uno dei più grandi eventi musicali del mondo, i Maneskin sono pronti a dare vita a un grande evento col concerto all’Arena di Verona. Prima di iniziare in autunno l’attesissimo Loud Kids Tour, che tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 porterà la band in giro per tutto il mondo, tra la prima parte di tour in Nord America e il resto delle date tra l’Italia e l’Europa. Giovedì 28 aprile ci sarà un antipasto di quello che sarà il grande tour dei Maneskin che animerà la penisola nel 2023: andiamo a vedere la possibile scaletta dello show.

Maneskin: la scaletta del concerto all’Arena di Verona

Prima dell’inizio del Loud kids Tour, i Maneskin saranno protagonisti di ben tre concerti eventi: si parte da questo all’Arena di Verona, in programma giovedì 28 aprile, poi ci sarà quello del 23 giugno allo Stadio Teghil a Lignano Sabbiadoro e infine lo show al Circo Massimo di Roma previsto per il 9 luglio.

Quello all’Arena sarà uno show unico e inedito e i Maneskin sono pronti a portare tutti i loro successi on stage. Per provare a intuire quale sarà la scaletta del concerto, vediamo quelle che hanno contrassegnato gli ultimi concerti dei Maneskin.

Scaletta 2021:

In nome del Padre

Zitti e buoni

Coraline

I Wanna Be Your Slave

Kiwi

Beggin’

For Your Love

Take Me Out

Somebody Told Me

Chosen

I Wanna Be Your Dog

Close to the Top

Bury a friend

I Wanna Be Your Slave

Scaletta 2019:

Fear for Nobody

Are You Ready?

Chosen

Kiwi

New Song

Morirò da re

Recovery

Sh*t Blvd

Beggin’ / Take Me Out / Somebody Told Me

Le parole lontane

Pyro

Niente Da Dire

You Need Me, I Don’t Need You

Let’s Get It Started

L’altra Dimensione

Breezeblocks

Vengo dalla luna

Close to the Top

Immortale

Torna a casa

L’altra Dimensione

