Amazon Prime Video: calendario film e serie TV Maggio 2022

Il calendario Amazon Prime Video di tutte le uscite di maggio 2022. In arrivo titoli interessanti come Naruto e Night Sky.

Di seguito vi riportiamo il calendario completo Amazon Prime Video delle uscite di maggio 2022. Tutti i film e le serie TV in arrivo nel prossimo mese sulla piattaforma streaming. Sarà un mese interessante per gli appassionati di anime, che vedranno l’arrivo di un vero e proprio cult su Prime Video. Si tratta di Naruto, che approda sulla piattaforma insieme a un altro titolo apprezzato, seppur non di certo della stessa rilevanza, Bleach.

Gli appassionati di gialli invece avranno a disposizione la serie spin-off Bosch: Legacy. Sul fronte film ci sarà in catalogo No Time To Die, ovvero l’ultima avventura di Daniel Craig nei panni di James Bond. Per quanto riguarda il genere fantascienza, invece, di grande interesse è la serie TV Night Sky, decisamente da guardare, con il premio Oscar J.K. Simmons e Franklin York.

Calendario Prime Video serie TV maggio 2022

1 maggio

Naruto

6 maggio

The Wilds 2

The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith

13 maggio

Bosch: Legacy

The Kids in the Hall

Lizzo: Attenti alle Big Grrrls

20 maggio

Night Sky

Totems

27 maggio

Bleach

Calendario Prime Video film maggio 2022

1 maggio

Cloud Atlas

2 maggio

Finché social non ci separi

5 maggio

Archive

9 maggio

Mollo tutto e apro un chiringuito

13 maggio

No Time To Die

Il primo Natale

16 maggio

Involontaria – L’esame

27 maggio

Emergency

28 maggio

E noi come stronzi rimanemmo a guardare

Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Respect

