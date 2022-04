Anticipazioni Isola dei famosi 2022 29 aprile: tensioni familiari

L’Isola dei famosi torna con la dodicesima puntata di questa sedicesima stagione venerdì 29 aprile: scopriamo cosa accadrà nella prossima puntata del reality show.

Torna puntuale un nuovo appuntamento con la sedicesima edizione dell’Isola dei famosi. Il reality show di Ilary Blasi è giunto alla dodicesima puntata di questa sedicesima stagione ed è pronto a regalare emozioni con un nuovo episodio. Nell’ultimo episodio non c’è stata alcuna eliminazione, con Ilona Staller che, dopo aver perso al televoto con Edoardo Tavassi, ha continuato la propria avventura su Playa Sgamada. Vedremo ora questa dodicesima puntata dell’Isola dei famosi cosa ci regalerà.

Anticipazioni Isola dei famosi: i Tavassi al centro delle discussioni

Continua a essere turbolenta l’avventura dei fratelli Tavassi sull’Isola dei famosi. Nell’ultimo episodio Edoardo si è salvato in nomination contro Ilona Staller, probabilmente anche per la questione che ha in sospeso col rapper Blind, che a sua volta nell’ultimo episodio ha mandato in nomination Guendalina. Insomma i rapporti restano tesi tra Blind ed Edoardo e vedremo come si evolveranno le cose nella prossima puntata.

Anche Guendalina si è trovata al centro di una lite furiosa, con Laura e Clemente. L’ex gieffina è stata accusata dalla judoka di non aver diviso un cocco con gli altri naufraghi, avendone prima mangiato buona parte e solo poi avendolo offerto agli altri. Una scelta che ha scatenato l’ira di Laura, con le due donne che hanno sfiorato anche la rissa. La tensione tra Laura e Guendalina è altissima e vedremo se nella prossima puntata ci sarà un confronto tra le due.

Anticipazioni Isola dei famosi: tensioni tra madre e figlio

Continuano le tensioni tra Carmen e suo figlio Alessandro. Il rapporto tra i due è al centro del dibattito dall’inizio praticamente dello show, con Carmen che è sembrata sempre troppo autoritaria nei confronti di Alessandro. Una situazione che alla lunga ha iniziato a pesare, con Alessandro che reclama la sua indipendenza e Carmen che invece continua a seguirlo da vicino. Vedremo se la tensione tra i due salirà o se invece riuscirà a essere smorzata.

Anticipazioni Isola dei famosi: chi è in nomination

Come ogni settimana, molta attenzione sarà posta sui naufraghi in nomination, a rischio eliminazione in questa dodicesima puntata della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi. In nomination ci sono Edoardo, Guendalina, Licia e Cucolo, che hanno vissuto dunque dei giorni complicati, in attesa del giudizio che verrà espresso venerdì 29 aprile.

Stanno ai pronostici, Guendalina ed Edoardo sembrano meno a rischio, anche perché coinvolti maggiormente nelle dinamiche dello show e al centro dell’attenzione degli spettatori. Rischiano maggiormente Licia e Cucolo, ma vedremo se i pronostici verranno confermati o ribaltati.

