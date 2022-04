Coez in concerto a Maglie: scaletta

Il Volare Tour di Coez fa tappa a Maglie, in provincia di Lecce: ecco la scaletta del concerto.

Arriva la seconda tappa della parentesi pugliese del Volare tour di Coez. Dopo il concerto di giovedì 28 aprile a Medugno, il cantante si esibisce venerdì 29 aprile alle Industrie Musicali di Maglie, in provincia di Lecce. Si tratta dell’ultima data al sud Italia di Coez, prima di salire la penisola, alla volta della Toscana e dell’Emilia-Romagna, prima del gran finale di Torino con una doppia data prevista per il 14 e il 15 maggio. Andiamo dunque alla scoperta del concerto di Coez a Maglie.

Coez, la scaletta del concerto a Maglie

Con il concerto di venerdì 29 aprile alle Industrie Musicali di Maglie, il Volare tour di Coez entra ufficialmente nella sua seconda metà. Per Coez è stato un grande ritorno sulle scene, col suo ultimo album, intitolato appunto Volare, che ha dominato la scaletta dei concerti che il cantante ha finora fatto in questa sua avventura nei club italiani. Il Volare tour ha unito due differenti tour: quello nei piccoli club volto a celebrare le prime tappe del percorso musicale dell’artista e quello nei principali club d’Italia, dove Coez ha voluto dare risalto al suo ultimo album.

Tra i nuovi grandi successi contenuti in Volare e i tanti pezzi provenienti dal passato musicale dell’artista, ecco la scaletta del concerto di Coez a Maglie:

Wu-Tang

Fra le nuvole

Flow Easy

Le luci della città

Ol’ Dirty

Occhiali scuri

Sesso e droga

Jet

Come nelle canzoni

Cerchi con il fumo

Crack

Faccio un casino

Bomba a mano

Occhi rossi

E yo mamma

Margherita

Domenica

Niente che non va

Le parole più grandi

Ali sporche

Lontana da me

È sempre bello

La musica non c’è

Faccia da rapina

