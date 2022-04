Mamma mia Sfera Ebbasta: testo e significato canzone

Mamma mia: andiamo a vedere il testo e il significato della seconda canzone frutto della collaborazione tra Sfera Ebbasta e Rvssian.

Prosegue il lavoro del binomio formato da Sfera Ebbasta e Rvssian: in attesa dell’uscita dell’EP Italiano, andiamo a vedere il testo e il significato di Mamma mia.

Mamma mia: il significato della canzone di Sfera Ebbasta

Il trapper canta la propria infatuazione per l’amata, che riesce a mandarlo fuori di testa e a catturare, da sola, la sua attenzione.

Mamma mia: il testo della canzone di Sfera Ebbasta

Pensavo io e te, su una sportiva o su un jet

Una rockstar e una bad bitch pieni di gioielli

Le altre non sono nulla per me

Manda via tutte ‘ste tipe dal privè

Voglio stare solo un secondo con te

Poi lasciare il club, poi a casa mia, poi

Hey, Rvssian

Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia

Ti ho vista che passavi in centro

Con quelle scarpe da seicento

Ti ho chiesto mezzo appuntamento

Mi hai detto: “Ci becchiamo presto”

Eh-eh, oh-oh, non avevo nulla, ma ti porto a New York

Butta quella Pinko, ti meriti una Vuitton

Ora le tue amiche, sì, ti invidiano un po’

Mentre scappiamo ai Tropici

Sono solo un ricordo quei portici

Io in sei giorni potrei averne dodici

Ma ti guardo e penso solo

Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia

Preferisci Fendi o Gucci, ah

Preferisci pizza o sushi, ah

Tipo pasta alla yakuza, mhm

Fumando nella yacuzzi, ah

Vuoi farti una foto con i miei Ray-Ban

Mentre bevi un Long Island

Playa Copacabana

Camicia con le palme slacciata

Chiama, dì pure che stasera non ritorni a casa

Spegni quelle luci, chiudi quella persiana

Mentre lo facciamo tiri la mia collana

Pensavo io e te, su una sportiva o su un jet

Una rockstar e una bad bitch pieni di gioielli

Le altre non sono nulla per me

Manda via tutte ‘ste tipe dal privè

Voglio stare solo un secondo con te

Poi lasciare il club, poi a casa mia, poi

Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia

