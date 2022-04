Rkomi in concerto a Firenze: scaletta

Rkomi prosegue nel proprio tour per i club d’Italia e approda a Firenze: scopriamo la scaletta del concerto.

Continua il Taxi Driver Club Tour 2022 di Rkomi, che dopo l’esperienza al Festival di Sanremo sta portando la propria musica in giro per i club della penisola. Dopo la data di Napoli, il rapper milanese fa tappa a Firenze, dove si esibisce al Viper theatre venerdì 29 aprile. Andiamo a scoprire la scaletta del concerto di Rkomi nel capoluogo toscano.

Rkomi, la scaletta del concerto a Firenze

Al centro delle scalette di questi concerti del Taxi Driver Club Tour 2022 c’è ovviamente l’ultimo album di Rkomi, intitolato appunto Taxi Driver. Si tratta del terzo album in studio del rapper milanese e ha ottenuto un successo pazzesco, sia nella sua forma originaria che nei due repack che ha subito: prima nella versione Unplugged per MTV, poi nella versione estesa dopo il Festival di Sanremo, con l’aggiunta del brano sanremese Insuperabile e del singolo La coda del diavolo realizzato in featuring con Elodie.

Sarà dunque una scaletta ricca, che annovera i grandi successi di Taxi Driver, da Partire da te, che apre il concerto, a Nuovo range e Diecimila voci, fino ai brani più amati del passato, come Blu, Dove gli occhi non arrivano e Milano bachata, che ha invece il compito di chiudere la serata. Ecco dunque, nel dettaglio, la scaletta del concerto di Rkomi a Firenze:

Partire da te

Boogie Nights / Business Class

Luna Piena

Mai più

Cose che capitano

Vuoi una mano

Apnea

Mare che non sei

Diecimilavoci

Blu part. II / Blu

Dove gli occhi non arrivano

Solletico / Novità

Acqua calda e limone

Ridere di te

Cancelli di mezzanotte

Cuore Dollari (64 bars)

10 ragazze

Ossigeno

Paradiso vs. Inferno

Visti dall’alto

Taxi Driver

Nuovo Range

Milano bachata

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI