Sogni al cielo Alex testo e significato

Sogni al cielo è una delle canzoni di Alex, concorrente della ventunesima edizione di Amici. Scopriamo il testo e il significato dell’inedito dell’alunno del talent di Canale 5.

Sogni al cielo: il significato della canzone di Alex

La canzone è una vera e propria preghiera rivolta al cielo, quei sogni che vengono espressi e che spesso diventano realizzabili, anche quando non sembra possibile. Sogni che riguardano principalmente l’amore, che sono dei treni su cui il protagonista vuole salire per riuscire a raggiungere quella persona amata e vedere esauditi i propri sogni inviati al cielo.

Sogni al cielo: il testo della canzone di Alex

Qualche volta innamorati

Con gli occhi di quegli angeli

Anche se non conosco il loro volto

Ma la gente sì, certe gente

Dice di sì

Ho una palma davanti a me

Ma non sono al mare

Sai perché

Qualche volta mi piace portarmi

Dei pezzi via con me

Via con me

Passano treni qui di fronte a me

Ma non sono

Quelli che mi portano dove sei

Dove sono io

Dove voglio io

Volano giorni qui davanti a me

Ma non sono stanco di urlare

Sogni al cielo

Aspettando che

Ricadano

E ogni tanto penso di

Potere in qualche modo illudermi

Non esiste una distanza percorribile

Che cambi il tuo essere

Quindi sei, quel che sei

Passano treni qui di fronte a me

Ma non sono

Quelli che mi portano dove sei

Dove sono io

Dove voglio io

Volano giorni qui davanti a me

Ma non sono stanco di urlare

Sogni al cielo

Aspettando che

Ricadano

Volano giorni qui davanti a me

Urlando sogni al cielo

Aspettando che ricadano

