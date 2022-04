Subsonica in concerto a Trezzo sull’Adda: scaletta

I Subsonica si avvicinano alla fine del loro tour con il concerto a Trezzo sull’Adda: scopriamo la scaletta dell’evento.

Siamo quasi giunti alla fine del Microchip temporale tour dei Subsonica. La band torinese è partita dalla propria città con ben tre concerti, per poi esibirsi in giro per l’Italia, facendo tappa nelle più importanti città della penisola come Roma, Milano e Firenze. Dopo il concerto a Trezzo sull’Adda, la band si esibirà in altre tre date a Senigallia, Marghera e Brescia, per poi fermarsi e riprendere a suonare in estate, con un summer tour che proporrà un diverso tipo di show, maggiormente incentrato sul groove e sulle atmosfere estive. Andiamo dunque a scoprire la scaletta del concerto dei Subsonica a Trezzo sull’Adda.

Subsonica, la scaletta del concerto a Trezzo sull’Adda

I Subsonica si esibiranno a Trezzo sull’Adda sabato 30 aprile, al Live Club. Si tratta del recupero del concerto originariamente previsto per il 7 marzo 2020, che a più di due anni di distanza trova finalmente realizzazione. Come per moltissimi altri artisti, questo tour del 2022 ha rappresentato il grande ritorno sulle scene per i Subsonica, che hanno potuto finalmente portare in giro il loro Microchip temporale, album che ha riproposto in una nuova veste i grandi successi del secondo album della band, Microchip emozionale, con la collaborazione di alcuni dei principali esponenti della musica italiana del momento.

Una scaletta ricca di successi e di canzoni molto amate dal pubblico: scopriamo dunque quali canzoni canteranno i Subsonica al Live Club di Trezzo sull’Adda:

Ali scure

Istantanee

Colpo di pistola

Perfezione

Liberi tutti

Il cielo su Torino

Numero uno

Aspettando il Sole

Sonde

Io non sono razzista ma…

Aurora sogna

Depre

Lasciati

Albe meccaniche

Discolabirinto

Il centro della fiamma

Il mio DJ

Veleno

Il diluvio

Lazzaro

Punto critico

Strade

Tutti i miei sbagli

