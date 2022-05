Chi è Luche: vero nome e che musica fa

Ascoltare il rap italiano e non conoscere Luche è impossibile. Ecco di chi si tratta e tutto quello che c’è da sapere sul rapper napoletano.

Scopriamo chi è Luche, per chi non avesse mai sentito parlare di lui. È uno degli artisti veterani del rap in Italia, da tempo ormai conosciuto per il suo lavoro da solista (termine che non si usa nel rap) per così dire, anche se il suo nome sarà sempre legato ai Co’Sang.

Luche chi è

Luca Imprudente è il vero nome di Luche, celebre rapper nato a Napoli il 7 gennaio 1981. Ha oggi 41 anni e tanta esperienza alle spalle. È cresciuto nel quartiere Marianella, a un passo dalle zone difficili della città campana, ovvero Scampia, Piscinola e Chiaiano. Ciò vuol dire che di cose ne ha viste, venendo su, che hanno di certo segnato il suo modo di scrivere e pensare. La musica scorre nelle vene della famiglia, a quanto pare, dal momento che anche sua sorella Paola ha seguito questa strada. Ha però preso una specializzazione leggermente differente da quella di Luche, dedicandosi alla lirica.

Luche che musica fa

La carriera di Luche nel mondo del rap ha inizio nel 1997. Tutto cambia nella sua vita quando. Fonda il collettivo Co’Sang con l’amico Ntò e Denè e Dayana. La fama è rapida a Napoli. Tutto accade in poco tempo. Una volta consolidata ampiamente la propria base di fan, ecco il primo album ufficiale, Chi more pe’mme, che nel 2005 li porta a farsi conoscere a livello nazionale. Al rap di Luche si mescolano un po’ di influenze, soprattutto quella neomelodica.

Le strade si dividono nel 2012. A giugno di quest’anno pubblica il disco L1, che contiene collaborazioni interessanti con Club Dogo, Marracash ed Emis Killa. Due anni d’attesa per L2, che vede la collaborazione di Clementino, Achille Lauro e ancora Marracash. Sono anni di grande fervore artistico, come dimostrano Malammore e Potere, usciti nel 2016 e 2018. Il Covid ha posto un freno al processo e per il quinto album i fan hanno dovuto attendere ben quattro anni. Ad aprile 2022 ecco Dove volano le aquile. Un disco molto importante, il primo con la Columbia Records. L’artista ha infatti lasciato la vecchia etichetta, Universal, sfogandosi con un duro post social.

