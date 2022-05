Scaletta ufficiale primo maggio 2022 Roma in ordine di uscita

La scaletta ufficiale in ordine di uscita del Concertone del Primo Maggio 2022 a Roma è stata diffusa. Scopriamo i cantanti che si esibiranno

A pochi minuti dall’inizio del Concerto del Primo Maggio 2022 a Roma è stata finalmente diffusa la scaletta ufficiale. In questo modo si potrà scoprire quando si esibiranno tutti i cantanti coinvolti nello spettacolo. Dopo due anni di assenza, torna il Concertone nel suo classico formato in Piazza San Giovanni e da giorni ormai era caccia alla scaletta ufficiale. Tantissimi gli artisti coinvolti nel concerto che verrà presentato da Ambra Angiolini. Scopriamo i cantanti che si esibiranno e l’ordine di uscita.

La scaletta ufficiale del Concerto del Primo Maggio 2022 a Roma è stata diffusa da AllMusicItalia. Apriranno la giornata GO_A, gruppo musicale ucraino. Il gran finale sarà affidato a Mace insieme a Joan Thiele, Venerus, Gemitaiz e Colapesce. Questa la scaletta con l’ordine di esibizione:

GO_A

BANDABARDÒ con CISCO

GERO RICCIO, vincitore del Contest ANAS

SINKRO

GIORGIENESS, vincitrice dell’1M NEXT 2022

MIRA, vincitrice dell’ 1M NEXT 2022

Mille, vincitrice dell’ 1M NEXT 2022

RAMONA FLOWERS

MOBRICI

BIGMAMA

CLAVER GOLD

HU

ROVERE

VV

ANGELINA MANGO

MR. RAIN

FASMA

DEDDY con CAFFELLATTE

MECNA

BRESH

RANCORE

PSICOLOGI

VENERUS

COMA_COSE

LE VIBRAZIONI

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

MAX PEZZALI

ARIETE

COEZ

ORNELLA VANONI

NOTRE DAME DE PARIS

MARCO MENGONI

CARMEN CONSOLI

TOMMASO PARADISO

RKOMI

LUCHÈ

LUCA BARBAROSSA con gli EXTRALISCIO

MARA SATTEI

GAZZELLE

FABRIZIO MORO

ENRICO RUGGERI

LE VIBRAZIONI

MACE con JOAN THIELE, VENERUS, GEMITAIZ e COLAPESCE