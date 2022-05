Tre uomini e una gamba location: dove è stato girato il film

Dov’è stato girato Tre uomini e una gamba? Scopriamo le location del film d’esordio di Aldo, Giovanni e Giacomo del 1997.

Tre uomini e una gamba è un tipico film on the road, ovvero un’opera in cui i protagonisti trascorrono tutto il tempo in viaggio, attraversando luoghi diversi. Nello specifico, i tre comici devono compiere un viaggio in auto da Milano a Gallipoli, per il matrimonio di Giacomo, ma ovviamente faranno varie soste e tante cose succederanno, fino a convincerli a lasciar perdere tutto e cambiare le loro vite.

Ma quali sono le location che attraversano i protagonisti? Scopriamo dov’è stato girato il film d’esordio di Aldo, Giovanni e Giacomo, prodotto nel 1997.

Tre uomini e una gamba: le location del film

Andiamo con ordine: la partenza. Nella finazione scenica, i protagonisti partono da Milano per andare a Gallipoli, e in effetti alcune scene iniziali sono girate a Milano: per spostarsi da casa di Aldo al luogo dove recupereranno il Garpez, i tre protagonisti percorrono l’alzaia del Naviglio Grande.

Tuttavia, sia la casa di Aldo che il luogo dove recuperanno la celebre gamba si trovano a Roma: la prima in via Enna 22, mentre la seconda locatione è all’EUR. Nello stesso quartiere della Capitale si trova anche il bar dove Giovanni sconfigge un bambino a braccio di ferro, e pure la ferramenta dei protagonisti, Il paradiso della brugola, si trova in realtà a Roma, in via degli Ammiragli 31.

Molte location di Tre uomini e una gamba si trovano infatti dei dintorni della Capitale. Un altro esempio è l’Autogrill dove poi si consumerà la tragica sorte del Ringhio, che è la stazione di sosta Prenestina Est. L’incidente che causa l’incontro con Chiara avviene lungo la Formellese Nord, e da lì i personaggi si spostano all’officina chiusa nel paese di Santa Maria di Galeria, vicino Roma, che è poi dove c’è anche la scena della fontana di notte.

Il ristorante dove si fermano a mangiare assieme è la trattoria “La Rocca” di Ceri (Cerveteri, Roma), mentre la villa di Gallipoli del cavalier Cecconi si trova in realtà a Santa Marinella, anch’essa vicino Roma. Infine, l’Autogrill dove si salutano Chiara e i tre protagonisti si trova lungo l’autostrada Roma Fiumicino.

Dove si trova la spiaggia di Tre uomini e una gamba

Due delle scene più belle di Tre uomini e una gamba si svolgono in spiaggia, e per la precisione in due diverse spiagge. Nella prima, i protagonisti e Chiara si fermano a fare il bagno tutti assieme, e qui si cimentifica l’amore tra Giacomo e la ragazza: questa location è sita nel Parco di Vulci vicino a Viterbo.

L’altra celebre scena è quella della partita a calcio in spiaggia, in cui Aldo segna un gol di testa uscendo letteralmente da sotto la sabbia. Purtroppo, però, questa location specifica del film non è mai stata identificata.

